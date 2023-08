Αθλητικά

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Η Ντρισμπιώτη κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο βάθρο των μεταλλίων ανέβηκε η Ελληνίδα πρωταθλήτρια στα 35 χιλιόμετρα βάδην.

-

Η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη τερμάτισε στην τρίτη θέση, στον αγώνα βάδην 35 χιλιομέτρων, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στην Βουδαπέστη, με χρόνο 2:43.22, πίσω από τις 2 Ισπανίδες βαδίστριες που κατέκτησαν το χρυσό και αργυρό μετάλλιο.

Σε μια πολύ ανταγωνιστική κούρσα, η Αντιγόνη ακολούθησε την τακτική της και μετά από τα 22 χλμ πέρασε στην τρίτη θέση, στην οποία παρέμεινε ως το τέλος με μεγάλη άνεση.

Η Πέρες τερμάτισε σε χρόνο 2:38.40, σημειώνοντας ρεκόρ αγώνων, η Λεόν σε 2:40.52, ενώ η Ντρισμπιώτη σε 2:43.22, δύο δευτερόλεπτα περισσότερο από το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ.

Η Ελληνίδα μετά την 4η θέση πέρυσι στο Όρεγκον κατάφερε να κατακτήσει το πρώτο της μετάλλιο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και το πρώτο μετάλλιο της χώρας στη διοργάνωση σε οποιαδήποτε απόσταση του βάδην.

Παράλληλα η Ντρισμπιώτη χάρισε στη χώρα μας το πρώτο της μετάλλιο στη διοργάνωση και το 24ο της χώρας μας στην ιστορία της διοργάνωσης.

Ειδήσεις σήμερα:

Αλόννησος: Εντυπωσιακός γάμος στο βυθό της θάλασσας (εικόνες)

Ρόδος - βιασμός: Χειροπέδες σε 46χρονο μετά από καταγγελία 17χρονης

Φωτιές - ΜΕΤΕΟ: Εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα καήκαν σε λίγες ημέρες