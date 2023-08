Αθλητικά

ΠΑΟΚ – Άγγελος Αναστασιάδης: Πέθανε η σύζυγος του

Η είδηση έγινε γνωστή από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ μέσα από ανάρτηση της στα social media.

Με ανάρτησή της στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ θέλησε να εκφράσει τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της Βιβής Κηπουρού, που μετά από γενναίες και πολύχρονες μάχες, έφυγε σήμερα (Πέμπτη 24/8) από τη ζωή, βυθίζοντας στο πένθος την ασπρόμαυρη οικογένεια.

Η Βιβή Κηπουρού υπήρξε θρυλική μορφή στις κερκίδες της Τούμπας, με πλούσια παρουσία και φυσικά πάντα διακριτικά δίπλα στο σύζυγό της, Άγγελο Αναστασιάδη, στον οποίο η ΠΑΕ ΠΑΟΚ εύχεται δύναμη και κουράγιο για την μεγάλη του απώλεια.

Όπως είναι λογικό, ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ δεν έκανε το ταξίδι για το Εδιμβούργο ενόψει της πρώτης αναμέτρησης με τη Χαρτς (21:45) για τα Play Off του UEFA Europa Conference League, καθώς η υγεία της συζύγου του επιβαρυνόταν ραγδαία τα τελευταία 24ωρα.

"Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή σου Βιβή! Καλό ταξίδι..", καταλήγει η ανάρτηση της ΠΑΕ.

