Ξενοδοχείο είχε γίνει ξενώνας για παράτυπους μετανάστες - Δεκάδες συλλήψεις

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που παρείχε στέγη σε μετανάστες έναντι αμοιβής σε ξενοδοχείο.

Στους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου περιήλθε πληροφορία που ήθελε μέλη εγκληματικής οργάνωσης να διευκολύνουν την παράνομη είσοδο μη νόμιμων αλλοδαπών στην χώρα μας από την Τουρκία και να τους μεταφέρουν σε ξενοδοχείο στη Ρόδο, όπου εκεί τους αποκρύπτουν σε δωμάτια μέχρι να τους μεταφέρουν σε άλλες χώρες της Ευρώπης.

Όπως εξακριβώθηκε ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης που λειτουργεί το ξενοδοχείο είναι ενας 46χρονος Έλληνας, κάτοικος Ιαλυσού και από τους αστυνομικούς της Ασφάλειας οργανώθηκε επιχείρηση και με άλλους αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και της Ο.Π.Κ.Ε μετέβησαν το πρωί της Πέμπτης στο ξενοδοχείο.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατελήφθησαν να διαμένουν σε δωμάτια του ξενοδοχείου 84 μη νόμιμοι αλλοδαποί!.

Επιπλέον διαπιστώθηκε ότι υπεύθυνοι στο ξενοδοχείο δύο άνδρες αλλοδαποί, από τους οποίους ο ένας στη θέα των αστυνομικών άρχισε να τρέχει προκειμένου να διαφύγει τον έλεγχο πλην όμως έπειτα από λίγα λεπτά και σε κοντινή απόσταση από το ξενοδοχείο ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ..

Εξακριβώθηκε πως πρόκειται έναν 33χρονο υπήκοο Νότιας Αφρικής και έναν 47χρονο Λιβανέζο οι οποίοι και συνελήφθησαν.

Εντοπίσθηκε και συνελήφθη και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης.

Οι μετανάστες ανέφεραν ότι είχαν εισέλθει από την Τουρκία προ δέκα ημερών περίπου και διέμεναν στο ανωτέρω ξενοδοχείο έναντι αμοιβής που κυμαίνονταν από 15 έως 30 ευρώ ημερησίως, ανάλογα τα πόσα άτομα διέμεναν στο ίδιο δωμάτιο.

Κινούνται οι διαδικασίες διοικητικής απέλασης σε βάρος τους καθώς στερούνται νομιμοποιητικών εγγράφων.

Οι κατηγορούμενοι θα οδηγηθούν ενώπιον της Εισαγγελέως Υπηρεσίας για τα περαιτέρω.

