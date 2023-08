Κοινωνία

Φωτιά στην Πάρνηθα: Νέα εστία στον Αυλώνα - Μάχη με αναζωπυρώσεις και ανέμους

Η φωτιά στην Πάρνηθα ενώ ήταν σε ύφεση με μικρές αναζωπυρώσεις και χωρίς ενιαίο μέτωπο ξαφνικά δύο νέες αναζωπυρώσεις φούντωσαν ξανά στις πλαγιές του βουνού

Σε πύρινο κλοιό βρίσκεται για ακόμα μια ημέρα η χώρα καθώς οι πυρκαγιές στην Αττική, στην Αλεξανδρούπολη και στη Βοιωτία με τις φλόγες να κατακαίουν στο πέρασμά τους δασικές εκτάσεις και περιουσίες.

Τα πύρινα μέτωπα παρουσιάζουν καλύτερη εικόνα, ωστόσο η μάχη με τους ανέμους και τις αναζωπυρώσεις είναι συνεχείς και οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής εξακολουθούν να είναι σε επαγρύπνηση.

Μάχη με τις αναζωπυρώσεις στα όρια του εθνικού δρυμού της Πάρνηθας, εξαιτίας των ριπών του ανέμου, δίνουν οι χερσαίες δυνάμεις που επιχειρούν στο σημείο. Η φωτιά στην Πάρνηθα ενώ ήταν σε ύφεση με μικρές αναζωπυρώσεις και χωρίς ενιαίο μέτωπο ξαφνικά δύο νέες αναζωπυρώσεις φούντωσαν ξανά στις πλαγιές του βουνού.

Η φωτιά φούντωσε ξανά περίπου στις 3:00 τα ξημερώματα της Πέμπτης εξαιτίας μίας μεγάλης αναζωπύρωσης και κινήθηκε προς την κορυφογραμμή του βουνού με αποτέλεσμα να σταλεί προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 στους κατοίκους των περιοχών: Θρακομακεδόνες, Μπόσκιζα και Πανόραμα Μενιδίου να βρίσκονται σε ετοιμότητα εκκένωσης.

Τελικά οι ρίψεις από τα εναέρια μέτωπα περιόρισαν το πύρινο μέτωπο. Ωστόσο μία ακόμα αναζωπύρωση βόρεια του Αυλώνα στους πρόποδες της Πάρνηθας σήμανε συναγερμό στις αρχές.

Για σήμερα, Πέμπτη πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για δύο περιφέρειες της χώρας. Συγκεκριμένα για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας) και την Περιφέρεια Αττικής.

Κικίλιας σε εμπρηστές: Εγκληματείτε ενάντια στη χώρα, θα σας βρούμε, δεν θα γλιτώσετε»

Σε έκτακτη ενημέρωση για την πορεία των πυρκαγιών προχώρησε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος σε υψηλούς τόνους αναφέρθηκε στις καταγγελίες για εμπρησμό.

Ο υπουργός έκανε λόγο για «τεράστιες μάχες» που δίνουν οι δυνάμεις πυρόσβεσης, μίλησε για «αλητήριους εμπρηστές» και αποκάλυψε ότι από τις 8 το πρωί έχουν πραγματοποιηθεί 9 απόπειρες εμπρησμού στον Αυλώνα.

«Κάποιοι αλητήριοι εμπρηστές βάζουν φωτιές, θέτοντας σε κίνδυνο τα δάση, τις περιουσίες και πρωτίστως ανθρώπινες ζωές», είπε χαρακτηριστικά.

Οι φύλακες της Πάρνηθας στην «Κ»: «Αυτό που προστατεύαμε εδώ και χρόνια, ξαφνικά δεν θα υπάρχει»

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έκανε λόγο για εμπλοκή αγροτικού φορτηγού και για προσαγωγές υπόπτων. «Θα κάνουμε τα πάντα για να συλλάβουμε, είπε.

«Εγκληματείτε ενάντια στη χώρα, δεν θα γλιτώσετε, θα σας βρούμε, θα λογοδοτήσετε στη δικαιοσύνη», κατέληξε ο κ. Κικίλιας τονίζοντας ότι ΕΛ.ΑΣ., Πυροσβεστική και ΕΥΠ διερευνούν τα περιστατικά.

«Πνιγμένη» στους καπνούς η Αττική

Σε φωτογραφίες και βίντεο του in διακρίνονται για ακόμα μία ημέρα οι πυκνοί καπνοί από τη φωτιά στην Πάρνηθα να έχουν καλύψει τον αττικό ουρανό.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της φωτιάς στην Πάρνηθα

Λόγω της πυρκαγιάς στην Πάρνηθα η Αστυνομία έχει προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στους εξής δρόμους:

Στη Λεωφόρο Πάρνηθος με την οδό Μπόσκιζα,

Στην οδό Φιλίας των Λαών προς Κατασκηνώσεις

Στη Λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή από την οδό Θρακομακεδόνων

Στην οδό Πάρνηθος από την οδό Θρακομακεδόνων

Στη Λεωφόρο Κύμης από το ύψος της γέφυρας Καλυφτάκη στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ολυμπιακό Χωριο

Στη λεωφόρο Κύμης από οδό Αντιόχου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θρακομακεδόνες

Στην οδό Θρακομακεδόνων από το ύψος της οδού Μπόσκιζα