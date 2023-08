Υγεία - Περιβάλλον

“Ζήσε αλλιώς”: αγγειακές βλάβες, ωτοπλαστική και δυσπεψία

Δείτε αναλυτικά τα θέματα της εκπομπής “Ζήσε αλλιώς” με την Σοφία Αλιμπέρτη στον ΑΝΤ1.

«ΖΗΣΕ ΑΛΛΙΩΣ» λέει η Σοφία Αλιμπέρτη και μαζί με τον Κωνσταντίνο Δέδε και τον Κωνσταντίνο Ξένο μάς προσκαλούν να μάθουμε να ζούμε καλύτερα μέσα από χρήσιμες συμβουλές υγείας και ευεξίας που μπορούν να αλλάξουν τη ζωή μας.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, ΣΤΙΣ 10:00

Ο διατροφολόγος Κωνσταντίνος Ξένος μοιράζεται μαζί μας όλα τα οφέλη που λαμβάνουμε από τα λαδερά φαγητά.

Υπάρχει κατάλληλη ηλικία για να κάνει κάποιος ωτοπλαστική; Ο πλαστικός χειρουργός Μάρκος Χατζηπιέρας μάς εξηγεί όλα όσα πρέπει να ξέρουμε.

Ο γναθοπροσωπικός χειρουργός Σταύρος Τομπρής μάς μιλάει για τις αγγειακές βλάβες και πώς αυτές αντιμετωπίζονται με επιτυχία.

Ποιοι είναι οι παράγοντες που συμβάλλουν στην εμφάνιση της στεφανιαίας νόσου; Πώς μπορεί να διαγνωστεί και να αντιμετωπιστεί; Ο επίκουρος καθηγητής καρδιολογίας Στέφανος Φούσας απαντά σε όλες τις ερωτήσεις μας.

Πώς θα πάμε διακοπές με το κατοικίδιό μας; Ο κτηνίατρος Λάζαρος Καρανάσιος μάς δίνει χρήσιμες πληροφορίες και ο τραγουδιστής Βασίλης Πορφυράκης μοιράζεται μαζί μας τη δική του εμπειρία διακοπών με τον τετράποδο φίλο του.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, ΣΤΙΣ 10:00

Ο διατροφολόγος Κωνσταντίνος Ξένος μοιράζεται μαζί μας τα μυστικά για μια επίπεδη κοιλιά.

Ο γυμναστής Στέφανος Κουζούνης μάς δείχνει ένα… ιδιαίτερο «viral» cardio!

Η σύμβουλος προσωπικής & επαγγελματικής ανάπτυξης Αποστολία Βασιλείου μάς μαθαίνει πώς να διαχειριζόμαστε το «σήμερα».

Ο χειρουργός οφθαλμίατρος Δημήτρης Ψαρράκος λέει όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε πριν αποφασίσουμε να προχωρήσουμε σε κάποια από τις σύγχρονες επεμβατικές μεθόδους laser στα μάτια μας.

Η δυσπεψία είναι πάθηση; Μπορεί να σχετίζεται με καρδιακά προβλήματα; Πότε πρέπει να αναζητήσουμε ιατρική βοήθεια; Ο γαστρεντερολόγος - ηπατολόγος Κωνσταντίνος Δελής απαντά σε όλες τις ερωτήσεις μας.

Η δερματολόγος - αφροδισιολόγος Μαρίτα Κοσμαδάκη εξηγεί τι ακριβώς είναι η λεύκη και γιατί εμφανίζεται με αυτόν τον τρόπο στο σώμα μας.