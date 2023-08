Κοινωνία

Πόρος: Θρίλερ με σορό γυναίκας στην θάλασσα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πού εντοπίστηκε η σορός. Άγνωστα μέχρι στιγμής τα στοιχεία της γυναίκας.

-

Σορός γυναίκας, σε αρχική σήψη, εντοπίστηκε νωρίτερα σήμερα από το Λιμενικό, σε θαλάσσια περιοχή βόρεια του Πόρου.

Στο σημείο έσπευσε περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, το πλήρωμα του οποίου περισυνέλλεξε τη σορό, αγνώστων λοιπών στοιχείων.

Από το Λιμεναρχείο Πόρου που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στο Νεκροτομείο του Πειραιά.

Ειδήσεις σήμερα:

Αλόννησος: Εντυπωσιακός γάμος στο βυθό της θάλασσας (εικόνες)

Ρόδος - βιασμός: Χειροπέδες σε 46χρονο μετά από καταγγελία 17χρονης

Φωτιές - ΜΕΤΕΟ: Εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα καήκαν σε λίγες ημέρες