Τεχνολογία - Επιστήμη

Φωτιές – Σαρηγιάννης: Έντονη ανησυχία για το τοξικό νέφος από τις πυρκαγιές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σωματίδια από τις καμένες εκτάσεις στην Πάρνηθα, έφτασαν μέχρι την Πελοπόννησο και τη δυτική Κρήτη.

-

Ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής του ΑΠΘ, Δημοσθένης Σαρηγιάννης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι Μαζί», αναφέρθηκε στην επικινδυνότητα του τοξικού νέφους που προήλθε από τις πυρκαγιές που μαίνονται σε διάφορα μέτωπα στη χώρα μας, τις τελευταίες ημέρες.

«Το τοξικό νέφος που προήλθε από τις πυρκαγιές βρίσκεται σε ύφεση σήμερα και οι υγιείς δεν χρειάζεται να λάβουν κάποιο ιδιαίτερο μέσο προστασίας. Όσοι όμως ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες καλό θα ήταν να χρησιμοποιούν μάσκα προστασίας όταν βρίσκονται έξω από το σπίτι τους», τόνισε ο κ.Σαρηγιάννης.

«Τα σωματίδια που προέρχονται από τις καμένες εκτάσεις και αιωρούνται στον αέρα, ανέβηκαν ψηλά και έφτασαν πολύ μακριά. Για παράδειγμα σωματίδια από την φωτιά στην Πάρνηθα, έφτασαν μέχρι την Πελοπόννησο και τη δυτική Κρήτη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Τα σωματίδια αυτά επικάθονται στο έδαφος και είναι εξίσου επικίνδυνα με αυτά που βρίσκονται στις πληγείσες περιοχές. Η επικινδυνότητα τους εξαρτάται και από την καύσιμη ύλη από την οποία προέρχονται. Είναι διαφορετική η επικινδυνότητα των σωματιδίων που προέρχονται από την καύση ενός δέντρου και διαφορετική αυτώ που προέρχονται από ένα καμένο σπίτι ή από πλαστικά κλπ», υπογράμμισε στη συνέχεια.

Ειδήσεις σήμερα:

Βόλος – ασέλγεια σε 6χρονο: Προφυλακίστηκε ο 40χρονος κατηγορούμενος

Τραμπ: Σύλληψη και κράτηση στη φυλακή για μερικά λεπτά

Τεντόγλου: Θύμωσα με τον εαυτό μου στο τελευταίο άλμα