Φωτιά στον Αυλώνα: Αρνείται την κατηγορία του εμπρησμού ο 45χρονος συλληφθείς

«Δε θα αποτελέσει ο εντολέας μου το εξιλαστήριο θύμα για να καλυφθεί διά της συλλήψεώς του η ανικανότητα του κρατικού μηχανισμού για δασοπυρόσβεση», δήλωσε ο δικηγόρος του.

Αρνείται την κατηγορία που του αποδίδεται ο 45χρονος που συνελήφθη χθες ως ύποπτος για εμπρησμούς στον Αυλώνα, ο οποίος σήμερα θα οδηγηθεί στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.

Σύμφωνα με δήλωση του δικηγόρου του Κωνσταντίνου Γώγου, ο 45χρονος έχει ψυχιατρικό πρόβλημα, ενώ εδώ και χρόνια δεν έχει την δικηγορική ιδιότητα και ασχολείται με αγροτικές εργασίες.

Η δήλωση του κ. Γώγου είναι η εξής:

Ο εντολέας μου από την πρώτη στιγμή αρνείται την κατηγορία. Έχει σοβαρό πρόβλημα ψυχιατρικής φύσης και χρήζει άμεσης θεραπείας. Είναι δραματικό να παρουσιάζεται μία ψευδή εικόνα για την προσωπική και επαγγελματική του κατάσταση. Δεν έχει τη δικηγορική ιδιότητα εδώ και δεκαετία και δεν έχει απασχολήσει ποτέ την δικαιοσύνη.

Είναι ένας φιλήσυχος επαγγελματίας που ασχολείται με αγροτικές εργασίες. Δε θα αποτελέσει ο εντολέας μου το εξιλαστήριο θύμα για να καλυφθεί διά της συλλήψεώς του η ανικανότητα του κρατικού μηχανισμού για δασοπυρόσβεση.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας:

Η Ελληνική Αστυνομία, σε πλήρη συνεργασία με το Πυροσβεστικό Σώμα, συνδράμει καίρια στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών: δημιουργεί εκατοντάδες μπλόκα ελέγχου, εμποδίζει την πρόσβαση σε ορεινούς όγκους, κινητοποιεί πολύτιμες δυνάμεις, μεριμνά για τις εκκενώσεις και την ασφαλή απομάκρυνση κατοίκων και περιπολεί έξω από κατοικίες και επιχειρήσεις που είτε έχουν εκκενωθεί, είτε έχουν υποστεί ζημιές.

Στο πλαίσιο αυτού του πλαισίου δράσης, σήμερα, στην Πάρνηθα και στον Αυλώνα Αττικής -από την πρώτη στιγμή εκδήλωσης επάλληλων εστιών φωτιάς- έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις που χτένισαν την περιοχή. Μόνο σήμερα πραγματοποιήθηκαν 4 προσαγωγές υπόπτων, εκ των οποίων η μία μετατράπηκε σε σύλληψη.

Συγκεκριμένα, συνελήφθη 45χρονος ημεδαπός, ο οποίος εντοπίστηκε στην περιοχή του Αυλώνα Αττικής. Κατά τη διάρκεια της προανάκρισης εξακριβώθηκε πως ο ανωτέρω είχε θέσει φωτιά σε αρκετά σημεία στην ευρύτερη περιοχή του Αυλώνα. Έχουν ταυτοποιηθεί τουλάχιστον τρείς ενέργειες του δράστη. Σε κατ’ οίκον έρευνα, που διεξήχθη, ανευρέθησαν προσανάματα, ένα φλόγιστρο και πευκοβελόνες.

Η Ελληνική Αστυνομία συνεχίζει τις περιπολίες, συνδράμοντας το Πυροσβεστικό Σώμα όπου χρειάζεται και όπου της ζητείται, με βασικό γνώμονα την προστασία της ανθρώπινης ζωής και τη διασφάλιση της δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας.





