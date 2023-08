Κοινωνία

Πύλος: Διάσωση δεκάδων μεταναστών από φορτηγό πλοίο (εικονες)

Στελέχη του Λιμενικού συνέλαβαν 4 εξ αυτών που φέρονται ως οι διακινητές των παράτυπων μεταναστών.

Το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.), ενημερώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 23/08/2023, για σκάφος στο οποίο επέβαιναν δεκάδες αλλοδαποί, στην θαλάσσια περιοχή 80ν.μ. νοτιοδυτικά του λιμένα Πύλου.

Άμεσα δεσμεύτηκε το Φ/Γ “ARAMIS” σημαίας Λιθουανίας, το οποίο εντόπισε το εν λόγω ταχύπλοο σκάφος, με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, «οι 21 (20 άνδρες και 1 ανήλικο αγόρι) συνολικά αλλοδαποί, περισυλλέγησαν από το εν λόγω Φ/Γ πλοίο και μεταφέρθηκαν στην ράδα Καλαμάτας, όπου μετεπιβιβάστηκαν σε λάντζα και τελικά, πρωινές ώρες χθες, αποβιβάσθηκαν με ασφάλεια στον λιμένα Καλαμάτας.

Οι ανωτέρω αλλοδαποί στεγάζονται σε κτηριακές εγκαταστάσεις του οικείου λιμένα, ενώ τους έγινε προληπτικός ιατρικός έλεγχος από κλιμάκιο του Ερυθρού Σταυρού.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καλαμάτας που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθησαν τέσσερις (04) εκ των ανωτέρω αλλοδαπών, ηλικίας 35, 27, 23 και 20 ετών, για παράβαση του Ν.3386/05 (Παράνομη είσοδος στη χώρα), του Ν.4251/2014 (Παράνομη διακίνηση αλλοδαπών), του άρθρου 187 του Π.Κ. (Εγκληματική Οργάνωση) και του άρθρου 306 του Π.Κ. (Έκθεση ζωής σε κίνδυνο), ενώ κατασχέθηκε το ταχύπλοο σκάφος μεταφοράς τους».

