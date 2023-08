Υγεία - Περιβάλλον

RSV - Abrysvo: Το πρώτο εμβόλιο για τον συγκυτιακό ιό

Σημαντική χαρακτήρισε η Στέλλα Κυριακίδου, την έγκριση του εμβόλιου από την Κομισιόν. Ποιες ομάδες πληθυσμού προστατεύει από τον συγκυτιακό ιό.

Η Επιτροπή ενέκρινε το Abrysvo, το πρώτο εμβόλιο που προστατεύει τους ηλικιωμένους και τα βρέφη ηλικίας έως έξι μηνών από τη νόσο του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος που προκαλείται από τον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό (RSV), σημειώνει η Κομισιόν σε ανακοίνωσή της.

Αυτός ο τύπος εμβολίων είναι ιδιαίτερα σημαντικός λαμβάνοντας υπόψη τις αυξημένες λοιμώξεις από RSV στην ΕΕ τον περασμένο χειμώνα. Το εμβόλιο, το οποίο είναι πλέον εγκεκριμένο σε όλη την ΕΕ, θα συμβάλλει στην ενίσχυση της ανοσολογικής απόκρισης στον ιό.

Η εξουσιοδότηση ακολουθεί μια αυστηρή αξιολόγηση στο πλαίσιο του μηχανισμού ταχείας αξιολόγησης του EMA. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόληψη της λοίμωξης από RSV στα παιδιά είναι μείζονος ενδιαφέροντος για τη δημόσια υγεία, η Επιτροπή επιτάχυνε την έγκριση του εμβολίου.

Η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας τροφίμων, Στέλλα Κυριακίδου, ανέφερε ότι «αυτό είναι το πρώτο εγκεκριμένο από την ΕΕ εμβόλιο RSV που προστατεύει όχι μόνο τους ηλικιωμένους αλλά και τα βρέφη, ήδη από τη γέννηση. Ενόψει της επερχόμενης περιόδου του φθινοπώρου και του χειμώνα, αυτό το εμβόλιο μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη των σοβαρών συνεπειών του RSV για ορισμένους από τους πιο ευάλωτους πολίτες μας. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τα παιδιά μας για τα οποία ο RSV είναι η κύρια αιτία νοσηλείας στην ΕΕ. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας που τηρεί τις υποσχέσεις της και είναι αποφασισμένη να αντιμετωπίσει τις απειλές για την υγεία με αποφασιστική δράση. Ανυπομονώ να δω τα κράτη μέλη να αρχίσουν να χρησιμοποιούν αυτό το πρώτο εμβόλιο ως μέρος των εθνικών τους εκστρατειών εμβολιασμού».

Ο RSV είναι ένας κοινός αναπνευστικός ιός που συνήθως προκαλεί ήπια συμπτώματα που μοιάζουν με κρυολόγημα. Οι περισσότεροι άνθρωποι αναρρώνουν μέσα σε μία έως δύο εβδομάδες, αλλά ο RSV μπορεί να είναι σοβαρός σε ευάλωτα άτομα, συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων και εκείνων με πνευμονική ή καρδιακή νόσο και διαβήτη.

