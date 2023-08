Υγεία - Περιβάλλον

Λέσβος: Γιατροί έσωσαν τη ζωή Τουρκάλας που έπαθε έμφραγμα

Οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου έπαθε μία γυναίκα από την Τουρκία που έκανε διακοπές στη Λέσβο.

Η άμεση επέμβαση της ιατρικής ομάδας του νεοσύστατου Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου του Νοσοκομείου Μυτιλήνης, έσωσε τη ζωή 70χρονης Τουρκάλας, η οποία, σήμερα το μεσημέρι, υπέστη οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου στο Πλωμάρι όπου κάνει τις διακοπές της με τον 75χρονο σύζυγο της, πτέραρχο εν αποστρατεία της Πολεμικής Αεροπορίας της γειτονικής χώρας.

Η γυναίκα διακομίσθηκε άμεσα από το Κέντρο Υγείας Πλωμαρίου όπου αρχικά μεταφέρθηκε, στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης όπου και κρίθηκε ότι άμεσα θα έπρεπε να γίνει επέμβαση αγγειοπλαστικής και τοποθέτησης στεντ. Σε πολύ καλύτερη κατάσταση πλέον, μετά την επιτυχή έκβαση της επέμβασης, εισήχθη για παραπέρα νοσηλεία στη Μονάδα Εμφραγμάτων του Νοσοκομείου Μυτιλήνης.

Σύμφωνα με τον Γιώργο Καμπούρη, πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου του Νοσοκομείου Μυτιλήνης, η 70χρονη Τουρκάλα «παραμένει νοσηλευόμενη, δείχνει πως έχει διαφύγει τον κίνδυνο, και τις επόμενες μέρες αν όλα πάνε το ίδιο καλά μέχρι τώρα, θα της δοθεί εξιτήριο».

