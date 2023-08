Οικονομία

Πυρόπληκτοι: Καταβλήθηκαν αποζημιώσεις πρώτης αρωγής

Τα χρήματα των ενισχύσεων "είδαν" στους λογαριασμούς τους οι πληγέντες των φωτιών του Ιουλίου.

Καταβλήθηκε σήμερα η ενίσχυση πρώτης αρωγής προς τους πληγέντες από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν τον Ιούλιο σε διάφορες περιοχές της χώρας. Ειδικότερα, πιστώθηκαν 876.378,43 ευρώ στους τραπεζικούς λογαριασμούς 167 δικαιούχων.

Σημειώνεται ότι αμέσως μετά την εκδήλωση των μεγάλων πυρκαγιών, οι οποίες έπληξαν οκτώ περιφερειακές ενότητες, αρχής γενομένης από τις 17 Ιουλίου, ενεργοποιήθηκε στις 3 Αυγούστου η ηλεκτρονική πλατφόρμα arogi.gov.gr για τη χορήγηση πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής, καθώς και έναντι επιχορήγησης επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων.

Αναφορικά με την πρώτη αρωγή έναντι στεγαστικής συνδρομής, το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται σε 10.000 ευρώ για κτίρια με βαριές βλάβες που τα καθιστούν επικίνδυνα για χρήση («κόκκινα») και σε 5.000 ευρώ για κτίρια με σοβαρές βλάβες που τα καθιστούν προσωρινά επικίνδυνα για χρήση («κίτρινα»). Ως προς το σκέλος της πρώτης αρωγής έναντι επιχορήγησης, το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται σε 4.000 ευρώ για κάθε επιχείρηση ή φορέα με πολύ σοβαρές υλικές ζημιές και σε 2.000 ευρώ για κάθε επιχείρηση ή φορέα με σοβαρές υλικές ζημιές. Επισημαίνεται ότι η πρώτη αυτή πληρωμή προς τους δικαιούχους πραγματοποιείται ενώ η πλατφόρμα arogi.gov.gr είναι ακόμα ανοιχτή για αιτήσεις, με τη σχετική προθεσμία να λήγει στις 31 Αυγούστου.

«Αμέσως μετά τις μεγάλες πυρκαγιές που έπληξαν τον περασμένο Ιούλιο πολλαπλές περιοχές της χώρας μας, η κυβέρνηση ενεργοποίησε το διευρυμένο -πλέον- πλαίσιο της κρατικής αρωγής προς τους πληγέντες. Στα μέτρα που ανακοίνωσε και άρχισε να εφαρμόζει η κυβέρνηση είναι και αυτό της πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής και έναντι επιχορήγησης προς επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικούς φορείς. Ενώ, μάλιστα, η πλατφόρμα arogi.gov.gr είναι ακόμα ανοιχτή και δέχεται αιτήσεις μέχρι τις 31 Αυγούστου, σήμερα, Παρασκευή 25 Αυγούστου προχώρησε η πληρωμή στους πρώτους δικαιούχους. Συγκεκριμένα, 167 δικαιούχοι έλαβαν περισσότερες από 850.000 ευρώ», σημείωσε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για την αποκατάσταση από φυσικές καταστροφές και την κρατική αρωγή, Χρήστος Τριαντόπουλος. Ο κ. Τριαντόπουλος τόνισε ότι «είναι η πρώτη φορά που η πλατφόρμα arogi.gov.gr καλύπτει ταυτόχρονα τόσες πολλές περιοχές, με τις διασταυρώσεις των στοιχείων των αιτούντων να συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, ώστε να προχωρήσουμε σε νέα πληρωμή, σύντομα, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες αναμένουν και τα σχετικά στοιχεία από τις Περιφέρειες όσον αφορά τις επιχειρήσεις και τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» και προσέθεσε ότι «οι διασταυρώσεις που εκτελούνται, άλλωστε, διασφαλίζουν ότι η ενίσχυση φτάνει δίκαια σε όσους τη δικαιούνται και έχουν πληγεί από τη φυσική καταστροφή».

Παράλληλα, όπως δήλωσε, συνεχίζουν «σε στενή συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς την υλοποίηση και των υπόλοιπων μέτρων στήριξης και αποκατάστασης που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση, ενώ το σχήμα της πρώτης αρωγής θα ακολουθηθεί και για τις περιπτώσεις των πυρκαγιών που έπληξαν την πατρίδα μας τον Αύγουστο».

Τέλος, σημειώνεται ότι (α) το ποσό της πρώτης αρωγής που λαμβάνει κάθε επιχείρηση ή κάθε κτηνοτροφική μονάδα συμψηφίζεται με το ποσό της τελικής επιχορήγησης, όπως αυτό θα προσδιοριστεί από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μετά την καταγραφή ζημιών από τις επιτροπές κρατικής αρωγής της Περιφέρειας, και (β) το ποσό της πρώτης αρωγής που λαμβάνει κάθε ιδιοκτήτης συμψηφίζεται με το ποσό της τελικής στεγαστικής συνδρομής, όπως αυτό θα προσδιοριστεί από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με σχετική απόφαση οριοθέτησης και χορήγησης στεγαστικής συνδρομής.

