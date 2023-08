Τεχνολογία - Επιστήμη

Πέθανε ο Τζον Γουόρνοκ, δημιουργός του PDF

Θλίψη στον χώρο της τχνολογίας σκόρπισε η είδηση θανάτου του Τζον Γουόρνοκ.

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών ο Δρ. Τζον Γουόρνοκ, ένας από τους ιδρυτές της Adobe και δημιουργός του PDF.

Ο Γουόρνοκ ίδρυσε την Adobe το 1982 μαζί με τον τότε συνεργάτη του, Δρ. Τσαρλς Γκέσκε ενώ ήταν ο άνθρωπος που επινόησε το PDF

Το λογότυπο της εταιρείας σχεδιάστηκε από τη γυναίκα του, Μάρβα Γουόρνοκ, και το 1984 κυκλοφόρησε το πρώτο λογισμικό της.

Το πάθος του για την τεχνολογία και την εξέλιξη έφερε στην αγορά κι άλλα δημοφιλή προγράμματα, όπως το Adobe Illustrator, το Adobe Acrobat Reader, το Adobe Photoshop και το Adobe Premiere Pro, αλλάζοντας τις ζωές εκατομμυρίων επαγγελματιών.

Ο Γουόρνοκ ήταν CEO και πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Adobe έως και το 2017.

