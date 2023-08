Κοινωνία

Βούλα - Βάρη: 6 φωτιές από κεραυνό (βίντεο)

Μεγάλη κινητοποίηση των δυνάμεων πυρόσβεσης. Εκατοντάδες κεραυνοί "έπεσαν" στην περιοχή μέσα σε μία ώρα!

Φωτιά ξέσπασε περίπου στις 7 το πρωί του Σαββάτου, στην Βάρη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η φωτιά ξεκίνησε από κεραυνό. Το Σάββατο στην Αττική ξημέρωσε με πολλή συννεφιά και -κατά τόπους- ασθενή βροχόπτωση.

Από τα ξημερώματα στην περιοχή υπήρξε έντονη κεραυνική δραστηριότητα, ήταν δηλαδή σε εξέλιξη ηλεκτροκαταιγίδα χωρίς βροχόππτωση, με συνέπεια να ξεσπάσει φωτιά σε έξι σημεία σε Βούλα και Βάρη.

Η κινητοποίηση ήταν μεγάλη τόσο από την πυροσβεστική όσο και από την πολιτική προστασία σβήνοντας κάθε εστία που είχε ξεσπάσει.

Ενδεικτικό της κατάστασης ήταν ότι μέσα σε μίαμισι ώρα έπεσαν 270 κεραυνοί στην περιοχή:.

