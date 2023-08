Παράξενα

Γαύδος: Άνδρας αυνανιζόταν σε παραλία - Επιτέθηκε σε κοπέλες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναστάτωση προκλήθηκε σε παραλία της Γαύδου. Ο άνδρας ακόμη "μπούκαρε" σε σπίτι και επιτέθηκε σε μία γυναίκα.

-

Μεγάλη αναστάτωση προκάλεσε ένας Αμερικανός τουρίστας στο νησί της Γαύδου, ο οποίος για μια ολόκληρη μέρα περιφερόταν γυμνός στην παραλία και αυνανιζόταν μπροστά στα έκπληκτα μάτια των λουομένων, αδιαφορώντας, αν στο σημείο υπήρχαν ηλικιωμένοι ή ανήλικα παιδιά.

Για την απίστευτη υπόθεση με κεντρικό πρόσωπο τον αλλοδαπό γυμνιστή – αυνανιστή από την άλλη άκρη του Ατλαντικού, έχουν γίνει στις αστυνομικές αρχές του νησιού παράπονα και καταγγελίες από πολίτες και την δήμαρχο, ενώ παραθεριστής από τα νότια προάστια της Αττικής, ο οποίος είναι πατέρας δυο ανήλικων κοριτσιών κατέθεσε σε βάρος του μήνυση, γιατί τρύπωσε στο σπίτι του και επιτέθηκε στη σύζυγό του με σεξουαλικές διαθέσεις, με αποτέλεσμα μετά από «κυνηγητό» στην παραλία και «μάχη» σώμα με σώμα με τους αστυνομικούς να συλληφθεί.

Μάλιστα, ο 32χρονος Αμερικανός, μετά τη σύλληψη του οδηγήθηκε από τον Αστυνομικό Σταθμό Γαύδου, για ακούσια ψυχιατρική εξέταση στην ψυχιατρική κλινική του Γ.Ν. Χανίων «ο Άγιος Γεώργιος». Η δικογραφία που σχηματίστηκε, υπεβλήθη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Χανίων ενώ παράλληλα, κινήθηκε και η διαδικασία απέλασής του.

Περιφερόταν όλη μέρα γυμνός και αυνανιζόταν

Το χρονικό της απίστευτης υπόθεσης που φέρνει στο φως της δημοσιότητας το newsit.gr, με αρνητικό πρωταγωνιστή τον Αμερικανό γυμνιστή – αυνανιστή, όπως προκύπτει από τη δικογραφία άρχισε να ξεδιπλώνεται στις 24 Αυγούστου, όταν: «κατόπιν έντονων παραπόνων κατοίκων, παραθεριστών και της ίδιας Δημάρχου Γαύδου για την παρουσία αλλοδαπού γυμνού ανδρός που αυνανίζεται μπροστά σε κόσμο, λουόμενους και νεαρές κοπέλες από τις πρωινές ώρες της 23-08-2023 (και καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας αυτής)».

Στις επόμενες γραμμές αναφέρεται η μήνυση που υπέβαλε ο 45χρονος για την επίθεση στη σύζυγό του… «κατόπιν υποβολής σχετικής έγκλησης από 45χρονο κάτοικο Βάρης, για πράξεις τελεσθείσες κατά τις απογευματινές ώρες της 21-08-2023 και της 23-08-2023 σε βάρος της συζύγου του και των δύο ανήλικων θυγατέρων του αντίστοιχα στην οικία στην οποία αυτοί διαμένουν, αναζητήθηκε κι εντοπίσθηκε από τους αστυνομικούς του Α.Σ. Γαύδου».

Ήταν σε υπερδιέγερση

Όπως αναφέρεται στις επόμενες γραμμές του διαβιβαστικού της ΕΛ.ΑΣ, οι αστυνομικοί κινούνται άμεσα και καταφέρνουν να εντοπίσουν τον γυμνό τουρίστα στην παραλία, όμως χρειάστηκε να δώσουν «μάχη» για να τον πιάσουν, καθώς ήταν σε έξαλλη κατάσταση! Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται, ο 32χρονος, ήταν: «Σε υπερδιέγερση, σε παρακείμενη παραλία, ο οποίος με χρήση σωματικής βίας (χτυπώντας και απωθώντας τους ανωτέρω παθόντες αστυνομικούς) αντιστάθηκε, επιδιώκοντας να αποφύγει τη σύλληψή του και, εν συνεχεία, ταυτοποιήθηκε από τον προαναφερόμενο εγκαλούντα και την οικογένειά του».

Στη συνέχεια, όπως αναφέρεται… «Η συμπεριφορά των αστυνομικών ήταν η ενδεδειγμένη. Με προφορική παραγγελία του Εισαγγελέα Υπηρεσίας Χανίων περί την 09:00 ώρα της 24-08-2023 ο συλληφθείς αφέθηκε ελεύθερος ως προς το ποινικό, ενώ μεταφέρθη μεσημβρινές ώρες, συνοδεία αστυνομικών του Α.Σ. Γαύδου και του Α.Τ. Σφακίων, για ακούσια ψυχιατρική εξέταση στην ψυχιατρική κλινική του Γ.Ν. Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος». Η σχηματισθείσα υπεβλήθη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Χανίων και θα κινηθεί η διαδικασία απέλασής του από την χώρα».

«Επιτέθηκε σε γυναίκα και αυνανιζόταν μπροστά σε τέσσερις κοπέλες»

Η δήμαρχος Γαύδο Λίλιαν Στεφανάκη, μιλώντας για την απίστευτη υπόθεσή αναφέρει πως: «Ο συγκεκριμένος είχε δημιουργήσει κάποια σοβαρά περιστατικά. Μπήκε σε ένα σπίτι και επιτέθηκε σε μία γυναίκα. Σε ένα σπίτι στην παραλία Σαρακήνικο και πήγε να στριμώξει μία κοπέλα. Τον κυνήγησε ο σύζυγός της κοπέλας και έφυγε. Την επόμενη μέρα, μας πληροφορούν για ένα σοβαρό περιστατικό ότι κάποιος κυκλοφορούσε και αυνανιζόταν μπροστά σε τέσσερις κοπέλες. Υπήρξαν πληροφορίες ότι είναι ο ίδιος κι άλλο ένα περιστατικό όπου αυνανιζόταν γυμνός στην παραλία. Τον είδα την ώρα που κατέθετε και εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είναι για να κυκλοφορεί έξω. Είναι επικίνδυνος. Είναι πολύ μυώδης και οι αστυνομικοί δεν ήταν εύκολο να τον πιάσουν. Αντιστάθηκε πολύ. Και αν δεν ήταν και κάποιοι εκεί δικοί μας να βοηθήσουν δεν θα μπορούσαν να τον πιάσουν».

Πηγή: neakriti.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Απίστευτος εκβιασμός 35χρονου από 39χρονο

Τροχαίο: Σκοτώθηκε φοιτητής σε ανατροπή αυτοκινήτου

Φωτιά - Χαβάη: 388 αγνοούμενοι στην λίστα των Αρχών! (εικόνες)