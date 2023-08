Πολιτισμός

Η Πανσέληνος του Αυγούστου στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

Η δεύτερη υπερπανσεήληνος του Αυγούστου, στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων.

Την Πέμπτη 31 Αυγούστου το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο θα υποδεχθεί τη δεύτερη πανσέληνο του μήνα, τη λεγόμενη Μπλε Σελήνη με ελεύθερη είσοδο για το κοινό από τις 20:00 έως τις 23:30. Οι επισκέπτες του Μουσείου θα έχουν την σπάνια ευκαιρία να κάνουν μια νυχτερινή περιήγηση στις αίθουσες με τα αριστουργήματα της αρχαιότητας.

Από τις 20:30 έως τις 21:30, οι ματιές, οι σκέψεις και τα βήματα των επισκεπτών θα οδηγηθούν σε επιλεγμένα εκθέματα της μόνιμης έκθεσης του Μουσείου, σε συναρπαστικά και αναπάντεχα ταξίδια στο χρόνο, με ιστορίες που θα ξεδιπλώσουν οι ακόλουθοι αφηγητές:

Δρ Άννα Βασιλική Καραπαναγιώτη, Γενική Διευθύντρια του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου: Ιστορίες Αυγούστου. Από τη Ρώμη στην Αθήνα (Αίθ. 31).

Δρ Κωνσταντίνος Νικολέντζος, Προϊστάμενος του Τμήματος Συλλογών Προϊστορικών, Αιγυπτιακών, Κυπριακών και Ανατολικών Αρχαιοτήτων: 4524 χρόνια πριν (Αίθ. 5, 6).

Δρ Κάτια Μαντέλη, Επιμελήτρια Τμήματος Συλλογών Προϊστορικών, Αιγυπτιακών, Κυπριακών και Ανατολικών Αρχαιοτήτων: H άλλη όψη του φεγγαριού: εχθροί, ξένοι και φίλοι στην κοινωνία της νεολιθικής Θεσσαλίας. (Αίθ. 5).

Αργυρώ Γρηγοράκη, Επιμελήτρια Τμήματος Συλλογών Προϊστορικών, Αιγυπτιακών, Κυπριακών και Ανατολικών Αρχαιοτήτων: Τα μυστικά της ταρίχευσης στην αρχαία Αίγυπτο (Αίθ. 40).

Δρ Χρυσάνθη Τσούλη, Επιμελήτρια Τμήματος Συλλογής Έργων Γλυπτικής: Graffiti, ιστορικά και σύγχρονα σε γλυπτά του ΕΑΜ (Αίθ. 25-26, 28, 31, 33).

Τέλος, από τις 21:30 ως τις 22:45 στο Αίθριο του Μουσείου, τέσσερις νέοι σολίστ θα προσφέρουν στους επισκέπτες μια μουσική διαδρομή με έργα κλασικών και σύγχρονων συνθετών από τον Johann Sebastian Bach και τον Jules Massenet έως τον Astor Piazzolla.

Σολίστ: Μάνος Βένιος (Βιολοντσέλο), Φώτης Ζαχαριάς (κλαρινέτο), Δανάη Παπάζογλου (βιολί) και Γιώργος Τοτολίδης (κιθάρα).

Ώρα έναρξης εισόδου επισκεπτών (με ελεύθερη είσοδο): 20:00

Ώρα τελευταίας εισόδου επισκεπτών: 23:30

Οι εκθεσιακοί χώροι του Μουσείου θα είναι επισκέψιμοι έως τις 23:45.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, 28ης Οκτωβρίου 44, Αθήνα 10682

Τηλ: 2132144856, 2132144889

Email: eam@culture.gr

Ιστοσελίδα: www.namuseum.gr

National Archaeological Museum /Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο @namuseumathens

Namuseumathens

