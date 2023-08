Παράξενα

Ινδία: Δασκάλα ανάγκασε μαθητές να χτυπήσουν μουσουλμάνο συμμαθητή τους (βίντεο)

Πώς το συμβάν συσχετίστηκε με την εκλογική νίκη των δυνάμεων του ινδικού εθνικισμού και την έξαρση της θρησκευτικής μισαλλοδοξίας.

Οι αρχές στην Ινδία δεσμεύθηκαν να λάβουν μέτρα μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο που δείχνει δασκάλα να ζητά από τους μαθητές της να χαστουκίσουν έναν μουσουλμάνο συμμαθητή τους. Στο βίντεο αυτό, την αυθεντικότητα του οποίου έχει επιβεβαιώσει η αστυνομία και το οποίο έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις σε όλη την Ινδία, φαίνεται η δασκάλα ιδιωτικού σχολείου στο κρατίδιο Ούταρ Πραντές να διατάσσει τους μαθητές της να χαστουκίσουν έναν συμμαθητή τους, 7 ετών, δήθεν επειδή έκανε λάθος στην προπαίδεια.

«Γιατί τον χτυπάτε τόσο μαλακά; Χτυπήστε τον πιο δυνατά», ακούγεται να λέει στα παιδιά, την ώρα που το αγόρι στέκεται όρθιο και κλαίει. Λίγο αργότερα ζητά από τους μαθητές της να χτυπήσουν το αγόρι και στο σώμα. «Αρχίστε να τον χτυπάτε στην πλάτη (…) Το πρόσωπό του έχει αρχίσει να κοκκινίζει, χτυπήστε τον στην πλάτη».

Ο Σατιαναράγιαν Πραζαπάτ, επικεφαλής της τοπικής αστυνομίας, επιβεβαίωσε την αυθεντικότητα του βίντεο και δήλωσε ότι θα επιβληθούν κυρώσεις στην ινδουίστρια δασκάλα, ενώ σημείωσε πως η οικογένεια του αγοριού έχει προσφύγει νομικά εναντίον της. «Ανακαλύψαμε ότι η δασκάλα είχε πει ότι οι μουσουλμάνοι μαθητές, οι μητέρες των οποίων δεν έδιναν αρκετή προσοχή στα μαθήματά τους, ήταν κακομαθημένοι», πρόσθεσε.

Οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταγγέλλουν εδώ και χρόνια την αύξηση της μισαλλοδοξίας και των διακρίσεων εις βάρος των μουσουλμάνων στην Ινδία, κυρίως μετά την εκλογή στην πρωθυπουργία της χώρας το 2014 του εθνικιστή, ινδουιστή Ναρέντρα Μόντι. Το Ούταρ Πραντές κυβερνάται από το 2017 από το BJP, το κυβερνών κόμμα, ενώ επικεφαλής του είναι ένας ινδουιστής μοναχός, ο Γιόγκι Αντιτιανάθ, τον οποίο πολλοί θεωρούν διάδοχο του Μόντι.

Ο Ραούλ Γκάντι, επικεφαλής της αντιπολίτευσης, έχει κατηγορήσει το BJP ότι ενθαρρύνει τη μισαλλοδοξία. «Η διασπορά του δηλητηρίου των διακρίσεων στο μυαλό αθώων παιδιών, η μετατροπή αυτού του ιερού χώρου που είναι το σχολείο σε χώρο υποκίνησης του μίσους (…) είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να κάνει ένας εκπαιδευτικός για τη χώρα», έγραψε στο X.

