Φωτιές: Μάχες σε Έβρο, Πάρνηθα, Άνδρο και Γραμματικό

Γιατί οι κεραυνοί αύξησαν τους κινδύνους. Ποια η πρόβλεψη πυρκαγιών για το Σάββατο στη Θράκη.

Αμείωτη συνεχίζεται και σήμερα Σάββατο σε όλη την Ελλάδα, η μάχη του Πυροσβεστικού Σώματος με τις φλόγες. Ο Έβρος παραμένει υπό υψηλό κίνδυνο, ενώ αρκετές και δύσκολες, θεωρούνται οι ενεργές εστίες στην Πάρνηθα. Καλύτερη εικόνα επικρατεί στη Βοιωτία, ενώ νέες εστίες δηιουργήθηκαν σε Βάρη, Γραμματικό, άλλες περιοχές της Αττικής αλλά και στην Άνδρο, με πυροδότη τους σημερινούς κεραυνούς.

Πάρνηθα: με το φόβο των αναζωπυρώσεων

Eνεργές είναι διάσπαρτες εστίες στη νοτιοδυτική πλευρά κοντά στο Φρούριο της Φυλής, σύμφωνα με απογευματινή ενημέρωση από την Πυροσβεστική, σχετικά με την πυρκαγιά στην Πάρνηθα. Οι φλόγες διήλθαν μέσα από τον Εθνικό Δρυμό. Για την αντιμετώπιση των παραπάνω ενεργών εστιών οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν στην περιοχή και επιχειρούν διαρκώς. Συνολικά επιχειρούν 260 πυροσβέστες με 13 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 77 οχήματα, και από αέρος 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Τα εναέρια μέσα αναμένεται να ενισχυθούν με άλλα 4 αεροσκάφη.

Έβρος: παραμένει ο κίνδυνος, αλλάζουν οι περιοχές



Στον Έβρο και την Αλεξανδρούπολη πολλαπλά είναι τα ενεργά, με το Δάσος Δαδιάς να καίγεται και τον κίνδυνο να έχει πλέον μεταφερθεί στις περιοχές Κοτρωνιά, Κατρατζήδες, Αισύμη και Λεπτοκαρυά. Την Παρασκευή δόθκε εντολή για εκκένωση της Λεπτοκαρυάς προς τις Σάπες, ενώ το Σάββατο ο αριθμός 112 προειδοποίησε για εκκένωση του χωριού Αύρα με κατεύθυνση προς την Κομοτηνή.

?? Ενεργοποίηση 1??1??2??



?? Εάν βρίσκεστε στην περιοχή #Αύρα απομακρυνθείτε προς #Κομοτηνή



?? Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



!? Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



?? https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 26, 2023

Στην περιοχή επιχειρούν 295 πυροσβέστες με 85 οχήματα, 16 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 10 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, ενώ δυστυχώς δεν προβλέπεται στην περιοχή να βρέξει, αντίθετα με άλλες περιοχές της χώρας. Μάλιστα το Σάββατο εξακολουθεί να παραμονεύει πολύ υψηλός κίνδυνος νέας πυρκαγιάς για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονία και Θράκης.

Σταθερότητα στη Βοιωτία, πλησιάζει η οριοθέτηση

Σε σταθερότερη κατάσταση σε σχέση με τη νύχτα και την Πραασκευή, φαίνεται να βρίσκονται τα μέτωπα της Βοιωτίας. Στο Στείρι παρέμειναν μόνο διάσπαρτες ενεργές εστίες προς τον λόφο απέναντι από το Κυριάκι. Στον Πρόδρομο και στο Σαράντι τα μέτωπα έσβησαν. Στην Υλίκη η φωτιά οριοθετήθηκε και οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής σβήνουν τις τελευταίες διάσπαρτες εστίες, ενώ αντίστοιχη εικόνα επικρατεί και στον Ταρσό.

Τι έφερε ο κεραυνός

Παράλληλα πάντως με τις εστίες οι οποίες ήταν ήδη ενεργές το πρωί του Σαββάτου, ακολούθησαν κι άλλες στην Αττική λόγω των πολλών και δυνατών κεραυνών, κάποιοι από τους οποίους πυροδότησαν νέες εστίες στο Γραμματικό, το Μαραθώνα, το Καλέντζι Αττικής, το Βαρνάβα και τη Βάρη. Οι εστίες αυτές δεν εμπνέουν ανησυχία, παραλληλα οι σημερινοί κεραυνοί προκάλεσαν φωτιές και στην Άνδρο και ιδιαίτερα στην περιοχή "Γίδες", η οποία και εκκενώθηκε προς το Γαύριο με μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας.

?? Ενεργοποίηση 1??1??2??



?? #Άνδρος



?? Εάν βρίσκεστε στην περιοχή #Γίδες απομακρυνθείτε προς Λιμάνι #Γαυρίου



?? Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



!? Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



?? https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 26, 2023

Σύμφωνα με νεότερες ανακοινώσης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, πραγματοποιούνται κι άλλες εκκενώσεις στην περιοχή του Έβρου. Συγκεκριμένα εκκενώνονται το χωριό Κασσιτέρα προς τς Σάπες και τα χωριά Ατάρνη και Πλάκα, προς την Αλεξανδρούπολη.

?? Ενεργοποίηση 1??1??2??



??#Ροδόπη



?? Εάν βρίσκεστε στην περιοχή #Κασσιτέρα απομακρυνθείτε προς #Σάπες



?? Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



!? Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



?? https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice

— 112 Greece (@112Greece) August 26, 2023





