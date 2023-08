Κόσμος

Ατύχημα Σαμπατζή στη Λέρο: “Επέστρεψε από τον θάνατο”, λένε οι συγγενείς του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η πορεία της κατάστασης της υγείας του Τούρκου μεγιστάνα και της συζύγου του, που τραυματίστηκαν ενώ έκαναν διακοπές σους Λειψούς.

-

«Επέστρεψε από τον θάνατο» το ζεύγος Σαμπατζή, λένε οι συγγενείς τους οι οποίοι από το πρωί συρρέουν στο νοσοκομείο για να εκφράσουν τις ευχές τους.

Παρόλο που δεν υπάρχει νεότερη ανακοίνωση, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, διαρρέει ότι για προληπτικούς λόγους οι γιατροί αποφάσισαν να μην ξυπνήσουν για 48 ώρες τον Αλί Σαμπατζή ο οποίος είναι στην εντατική.

«Έχει ξεπεράσει την κρίσιμη εγχείρηση, εξακολουθεί ωστόσο η κατάσταση της υγείας του να είναι σοβαρή», αναφέρεται σχετικά.

Το ατύχημα έγινε την Πέμπτη το βράδυ στη Λέρο και οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο τη Λέρου, εκεί έφτασαν και γιατροί από το Αμερικανικό Νοσοκομείο της Αλικαρνασσού οι οποίοι μαζί με τους Έλληνες γιατρούς εγχείρισαν επί 6 ώρες τον Αλί Σαμπατζή αφαιρώντας του τον σπλήνα και έκαναν προληπτική επέμβαση στην αορτή της καρδιάς. Η πρώτη επέμβαση έγινε και στην σύζυγό του Βουσλάτ Ντογάμ Σαμπατζή στη Λέρο.

Στη συνέχεια ο Αλί Σαμπατζή μεταφέρθηκε στο Αμερικανικό Νοσοκομείο της Αλικαρνασσού, όπου και υποβλήθηκε σε άλλες δύο εγχειρίσεις καρδιάς.

Η σύζυγός του υπεβλήθη σε εγχείρηση στο πρόσωπο επί 5.5 ώρες από πλαστικούς χειρούργους και είναι επίσης στην εντατική στο Αμερικανικό Νοσοκομείο στην Κωνσταντινούπολη. Την ξύπνησαν την Παρασκευή το μεσημέρι και ήθελε να δει τα παιδιά της. Τα δύο της παιδιά πήγαν κοντά στην μητέρα τους στο νοσοκομείο έστω και για λίγο.

Ειδήσεις σήμερα:

Απίστευτος εκβιασμός 35χρονου από 39χρονο

Τροχαίο: Σκοτώθηκε φοιτητής σε ανατροπή αυτοκινήτου

Φωτιά - Χαβάη: 388 αγνοούμενοι στην λίστα των Αρχών! (εικόνες)