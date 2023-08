Παράξενα

Η viral αγγελία άνδρα που αναλαμβάνει να στηθεί στην ουρά για…ταυτότητες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το γύρο του διαδικτύου κάνει η αγγελία ενός Βολιώτη που αναλαμβάνει να στηθεί στην ουρά για να…εξυπηρετήσει συμπολίτες του που θέλουν να ανανεώσουν τις ταυτότητές τους.

-

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει η αγγελία Βολιώτη χρήστη των κοινωνικών δικτύων που αναλαμβάνει, όπως αναφέρει, την αναμονή στο Τμήμα Ταυτοτήτων της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μαγνησίας έναντι χρηματικού ποσού.

Ο σάλος που έχει προκληθεί τις τελευταίες εβδομάδες σε ολόκληρη την Ελλάδα με τις τεράστιες ουρές έξω από τα γραφεία ταυτοτήτων για την έκδοση ταυτότητας… χωρίς τσιπ, έχει αποτελέσει θέμα συζήτησης τόσο στις παρέες όσο και στα κοινωνικά δίκτυα με το συγκεκριμένο γεγονός να «σηκώνει» και χιουμοριστικές διαθέσεις.

Αυτό προσπάθησε να κάνει και ένας Βολιώτης, που προχώρησε σε δημοσίευση σε σελίδα με βολιώτικες αγγελίες, για να γνωστοποιήσει ότι παρέχει τις υπηρεσίες του για την έκδοση ταυτότητας χωρίς ταλαιπωρία.

Συγκεκριμένα αναφέρει: «Αναλαμβάνω την αναμονή στην Αστυνομική Διεύθυνση και την κράτηση θέσης για έκδοση ταυτοτήτων παλαιού τύπου. 80 ευρώ / άτομο. Για οικογένειες 4+ μελών παρέχεται έκπτωση 25%».

Η συγκεκριμένη ανάρτηση, όπως ήταν φυσικό, συγκέντρωσε πλήθος σχολίων και αντιδράσεων, ενώ δεν άργησε να κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Όπως όλα δείχνουν ο άνδρας είτε έδρασε ως επιτήδειος είτε κοροϊδεύει την κίνηση εκατοντάδων ανθρώπων να μεταβαίνουν συνεχώς στην Διεύθυνση Αστυνομίας Μαγνησίας και στο Γραφείο Ταυτοτήτων προκειμένου να εκδώσουν νέου τύπου ταυτότητες.

Έξω από την Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας σχηματίζονται από τα μεσάνυχτα μέχρι και το μεσημέρι της επόμενης ημέρες τεράστιες ουρές για να εκδώσουν νέα ταυτότητα.

Πολλοί παραμένουν ακόμη και άυπνοι, προκειμένου να προλάβουν να συμπληρώσουν το όνομά τους στη λίστα των 35- 40 ταυτοτήτων που εκδίδονται καθημερινά από το αρμόδιο τμήμα. Ωστόσο, η κατάσταση έχει προκαλέσει σωρεία αντιδράσεων που έχουν ως αποτέλεσμα και τη δημιουργία εντάσεων και λογομαχιών τόσο ανάμεσα στους αναμένοντες όσο και προς το πρόσωπο των αστυνομικών υπαλλήλων.

Οι πολίτες του Βόλου διαμαρτύρονται για το γεγονός ότι ενώ σε άλλες πόλεις τα κατά τόπους τμήματα έχουν προχωρήσει στη λήψη μέτρων για να αποκατασταθεί το πρόβλημα και η ταλαιπωρία των εκατοντάδων, καθημερινά, πολιτών, η Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας δεν προβαίνει σε κάτι αντίστοιχο.

Πηγή: taxydromos.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Απίστευτος εκβιασμός 35χρονου από 39χρονο

Τροχαίο: Σκοτώθηκε φοιτητής σε ανατροπή αυτοκινήτου

Φωτιά - Χαβάη: 388 αγνοούμενοι στην λίστα των Αρχών! (εικόνες)