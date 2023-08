Αθλητικά

Τεντόγλου - Ντρισμπιώτη επέστρεψαν στην Ελλάδα (εικόνες)

Οι δύο Έλληνες αθλητές αποθεώθηκαν στο αεροδρόμιο κατά την άφιξή τους μετά την μεγάλη επιτυχία τους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου.

Ο Μίλτος Τεντόγλου και η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη επέστρεψαν στην Ελλάδα, μετά τη θριαμβευτική παρουσία τους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου της Βουδαπέστης.

Ο «χρυσός» Ολυμπιονίκης του Τόκιο είχε στις… αποσκευές του το χρυσό μετάλλιο από το μήκος, το μοναδικό που έλειπε από τη «γεμάτη» πλέον συλλογή του, ενώ η Ντρισμπιώτη το χάλκινο στα 35χλμ βάδην.

Τους αθλητές υποδέχθηκαν η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα, με τον αναπληρωτή υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, και τον γενικό γραμματέα Αθλητισμού, Γιώργο Μαυρωτά.

Τεντόγλου: «Θέλω να βγάζω τον καλύτερο εαυτό μου στους μεγάλους αγώνες»

Ο Μίλτος Τεντόγλου που κέρδισε το χρυσό στο μήκος επέλεξε για μία ακόμη φορά να δείξω πως εκτός από εξαιρετικός αθλητές είναι και εξαιρετικός χαρακτήρας και στην τοποθέτηση του επέλεξε να αναφερθεί όχι στον ίδιο, αλλά στα παιδιά που σε αυτό το πρωτάθλημα δεν πήγαν όπως θα ήθελαν:

«Θα να πω για τα υπόλοιπα παιδιά της αποστολής. Μπορεί εδώ να βλέπετε δύο μετάλλια, όμως υπάρχουν πολλά παιδιά ακόμη που προσπαθούν για να πάνε στο παγκόσμιο πρωτάθλημα και αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο. Να πω πως αυτό ήταν το τέταρτο παγκόσμιο πρωτάθλημα που μετέχω. Είναι το μόνο που κέρδισα, στο προηγούμενο ήμουν δεύτερος και στα άλλα δεν τα πήγα καλά.

Έτσι είναι ο αθλητισμός. Θέλει εμπειρία, θέλει χρόνια και να μην τα βάζουν κάτω τα παιδιά”, σε ερώτηση για το αν υπάρχει κίνδυνος να χάσει το κίνητρο του, τώρα που έχει κατακτήσει όλους τους τίτλους, είπε: “Δε χάνω ποτέ το κίνητρο μου. Πάντα θέλω το κάτι παραπάνω. Ιδιαίτερα στους αγώνες μεταλλίων. Εκεί θέλω να βγάζω τον καλύτερο μου εαυτό να κυνηγάω τα μεγάλα άλματα».





Πομάσκι: «Έχω οραματιστεί τον Μίλτο να κάνει 8,72 μ»

«Τώρα άρχισαν να δίνουν μετάλλια και στους προπονητές» είπε ο Γιώργος Πομάσκι όταν πήρε το λόγο κι έβγαλε από την τσέπη του το πρώτο ….χειροπιαστό μετάλλιο που αποκτά στη διοργάνωση. Ο έμπειρος τεχνικός σχολίασε δείχνοντας το: “Είναι πολύ βαρύ έχει πάνω του ιδρώτα, σκέψη, κόπο. Οι προπονητές πρέπει να δουλέψουν πολύ για να φράσουν στους στόχους τους. Εύχομαι σε όλους τους προπονητές να το ζήσουν. Είναι μεγάλη χαρά να βραβεύουν και τους προπονητές».





Ντρισμπιώτη: «Μεγάλη τιμή να εκπροσωπώ την Ελλάδα»

Από την πλευρά της η χάλκινη πρωταθλήτρια στα 35χλμ. βάδην στη διοργάνωση, Αντιγόνη Ντρισμιώτη, είπε: «Η προσπάθεια όλων είναι πολύχρονη. Είναι η πέμπτη μου φορά σε παγκόσμιο πρωτάθλημα και η πρώτη που κερδίζω και ίσως και η τελευταία , αλλά είμαι πολύ χαρούμενη. Μεγάλη τιμή να εκπροσωπώ την Ελλάδα σε αυτή την ηλικία που είμαι. Εύχομαι να έχουμε πάρα πολλά νέα παιδιά του χρόνου στη Ρώμη να πάμε μεγάλη ομάδα και να κερδίσουμε πολλά μετάλλια. Στηρίξτε τα νέα παιδιά, το έχουν ανάγκη.

