Βιετνάμ: φονική κατάρρευση ορυχείου

Τραγικός ο απολογισμός σε εργατικά δυστυχήματα ορυχείων άνθρακα της χώρας, η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό ενεργειακά από τον άνθρακα.

Τέσσερις εργάτες σκοτώθηκαν όταν κατέρρευσαν στοές ανθρακωρυχείου στην επαρχία Κουάνγκ Νιν του βόρειου Βιετνάμ, μεταδίδει η εφημερίδα Thanh Nien.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το Σάββατο σε ορυχείο που διαχειρίζεται η εταιρία Vang Danh, μέλος του κρατικού ομίλου Vinacomin. Τα αίτια της κατάρρευσης παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα.

Τον Μάρτιο σε κατάρρευση που σημειώθηκε σε άλλο ανθρακωρυχείο που διαχειρίζεται η Vang Danh δεν είχαν προκληθεί θύματα.

Η χώρα της νοτιανατολικής Ασίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον άνθρακα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Τη χρονιά που πέρασε, ο όμιλος Vinacomin είχε ανακοινώσει πως τουλάχιστον 17 εργάτες είχαν χάσει τη ζωή τους σε δυστυχήματα που σημειώθηκαν σε ορυχεία το πρώτο εννεάμηνο του 2022.





