Χασιά: Θρίλερ με τον εντοπισμό ανθρώπινου κρανίου

Οι αρχές διερευνούν αν σχετίζεται με την πυρκαγιά ή αν μαρτυρά διαφορετικού είδους θάνατο.

Ένα μέτριας ανάπτυξης ανθρώπινο κρανίο βρέθηκε το Σάββατο το βράδυ στην περιοχή της Χασιάς, σύμφωνα με τους περιοίκους.

Το σημείο εντοπισμού ήταν η οδός Ανθέων. Οι αρχές ερευνούν κατά πόσον πρόκειται για απανθράκωση θύματος της πυρκαγιάς ή για άλλο περιστατικό, αλλά κι αν ακόμα σχετίζεται με την πυρκαγιά, γιατί εντοπίστηκε μόνο το κρανίο και πού βρίσκεται η υπόλοιπη σορός.

Προς το παρόν το εύρημα απεστάλη στους αρμοδίους για ανθρωπομετρικη εξέταση.

