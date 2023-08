Οικονομία

“Καλάθι των Σχολικών”: Πότε μπαίνει σε ισχύ και τι περιέχει

Τι περιλαμβάνει η λίστα των επιδοτούμενων προϊόντων και ποια προϊόντα αφαιρούνται από το "Καλάθι του νοικοκυριού".

-

Από την ερχόμενη Τετάρτη μέχρι και τις 3 Οκτωβρίου 2023 τίθεται σε ισχύ το «Καλάθι των Σχολικών Ειδών», ενώ οι καταναλωτές θα διαπιστώσουν και ορισμένες αλλαγές που αφορούν στο «Καλάθι του Νοικοκυριού».

Όπως δήλωσε πρόσφατα, σχετικά με το θέμα, ο υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας: «… Στηρίζουμε έμπρακτα την ελληνική οικογένεια. Επιβάλλουμε πλαφόν στο περιθώριο κέρδους τόσο στα βασικότερα σχολικά είδη, εν όψει της νέας σχολικής χρονιάς, όσο και στους θερμοσίφωνες, τους λέβητες και γενικότερα στα προϊόντα παραγωγής ζεστού νερού... Στόχος μας είναι στα σχολικά είδη οι τιμές να είναι προσιτές και μάλιστα χαμηλότερες από την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Προς την κατεύθυνση αυτή, πέραν από το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, δημιουργείται για πρώτη φορά και το «Καλάθι των Σχολικών Ειδών», πρωτοβουλία στην οποία έχουν δεσμευτεί να μετέχουν τόσο οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ όσο και μεγάλες αλυσίδες που διακινούν σημαντικό όγκο από τα σχολικά είδη, ενώ φυσικά μπορούν να μετέχουν και άλλα καταστήματα που δραστηριοποιούνται στον εν λόγω τομέα… Έχουμε απόλυτη επίγνωση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν ιδίως οι πιο ευάλωτες οικογένειες, γι' αυτό και αξιοποιούμε κάθε πρόσφορο μέσο ώστε να τις στηρίζουμε για όσο χρειαστεί».

Εννέα είναι τα σχολικά είδη που αποτελούν τη βάση για το «Καλάθι των Σχολικών Ειδών»:

Σχολικές τσάντες

Κασετίνες

Τετράδια

Μολύβια ξύλινα ή μηχανικά

Χρωματιστοί μαρκαδόροι

Στυλό

Γόμες

Ξύστρες

Διαβήτες/Χάρακες

Σημειώνεται ότι, εκτός από τα σούπερ μάρκετ, το «καλάθι» με τα σχολικά θα είναι διαθέσιμο και σε αλυσίδες παιχνιδιών και ειδών τεχνολογίας που πωλούν και σχολικά είδη, με τζίρο άνω των 90 εκατ. ευρώ, ενώ θα μπορούν να συμμετάσχουν, προαιρετικά και τα βιβλιοπωλεία.

Περιθώριο κέρδους

Όπως σημειώνουν στελέχη του υπουργείου Ανάπτυξης οι έλεγχοι είναι αυξημένοι σε όλο το εύρος της αγοράς αλλά το προσεχές διάστημα με αφορμή το Καλάθι των Σχολικών και τις αναπροσαρμογές στο Καλάθι του Νοικοκυριού θα είναι περισσότερο στοχευμένοι οι έλεγχοι, για την καλή εφαρμογή της νομοθεσίας.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το νόμο 5045/2023: «…έως την 31η Δεκεμβρίου 2023, απαγορεύεται η αποκόμιση μεικτού κέρδους από την πώληση οποιουδήποτε προϊόντος ή την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας που είναι απαραίτητη για την υγεία, τη διατροφή, τη διαβίωση, τη μετακίνηση, τη θέρμανση, την παραγωγή ζεστού νερού χρήσεως και την ασφάλεια του καταναλωτή, καθώς και από την πώληση σχολικών ειδών και γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, ιδίως πρώτων υλών για την παραγωγή λιπασμάτων, ζωοτροφών, ωμών δημητριακών παντός είδους, αλεύρων, ηλίανθου φυτικών ελαίων, όταν το περιθώριο μεικτού κέρδους ανά μονάδα υπερβαίνει το αντίστοιχο περιθώριο μεικτού κέρδους ανά μονάδα προ της 31ης Δεκεμβρίου 2021».

Οι αλλαγές στο Καλάθι του Νοικοκυριού

Στο μεταξύ, διατηρείται το «Καλάθι του Νοικοκυριού», από το οποίο έχουν αφαιρεθεί είδη που δεν είχαν την αναμενόμενη ζήτηση, π.χ. κακάο, σοκολάτα και αντισηπτικά ενώ καθίσταται υποχρεωτική η προσθήκη, τουλάχιστον, ενός επώνυμου προϊόντος (για όσα σούπερ μάρκετ πωλούν επώνυμα προϊόντα) σε ορισμένες κατηγορίες βασικών ειδών διατροφής (π.χ. γαλακτοκομικά, όσπρια, ρύζι, ζυμαρικά).

Επίσης προβλέπεται σε χώρο κοντά στα ταμεία, η καθιέρωση ενός δεύτερου σημείου ιδιαίτερης προβολής και πώλησης για τα προϊόντα του «Καλαθιού του Νοικοκυριού» (για όσα δεν χρειάζονται ψυγείο) και του «Καλαθιού των Σχολικών Ειδών». Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχει - όπου είναι χωροταξικά εφικτό - ειδική προθήκη για τα περισσότερα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο καλάθι.

Υπενθυμίζεται ότι στο «Καλάθι του Νοικοκυριού», περιλαμβάνονται τα εξής είδη:

Ρύζι

Ψωμί για τοστ

Ψωμί φραντζόλα

Φρυγανιές

Μακαρόνια τύπου σπαγγέτι

Αλεύρι για όλες τις χρήσεις

Όσπρια (φακές)

Όσπρια (φασόλια)

Όσπρια (ρεβύθια)

Πάριζα

Γαλοπούλα (αλλαντικά)

Κατεψυγμένα ψάρια

Νωπό χοιρινό

Νωπό κοτόπουλο και μέρη κοτόπουλου

Νωπό μοσχάρι

Γάλα φρέσκο πλήρες

Γάλα φρέσκο με χαμηλά λιπαρά

Γάλα υψηλής παστερίωσης (μακράς διάρκειας) πλήρες

Γάλα υψηλής παστερίωσης (μακράς διάρκειας) με χαμηλά λιπαρά

Γάλα εβαπορέ

Γιαούρτι από γάλα αγελάδος χωρίς γεύσεις

Γιαούρτι από γάλα αγελάδος χωρίς γεύσεις με χαμηλά λιπαρά

Τυρί φέτα

Λευκό τυρί

Τυρί γκούντα

Τυρί με χαμηλά λιπαρά

Χυμός τομάτας διατηρημένος

Αυγά

Μαργαρίνες

Ελαιόλαδο

Ηλιέλαιο

Κατεψυγμένα λαχανικά

Λευκή ζάχαρη

Γλυκαντικές ουσίες κατάλληλες για διαβητικούς (π.χ. στέβια)

Προϊόντα βρώμης

Κρέμα βρεφικής ηλικίας

Γάλα βρεφικής ηλικίας

Ελληνικός καφές

Στιγμιαίος καφές

Γαλλικός καφές

Χυμός πορτοκάλι

Απορρυπαντικά πλυντηρίου ρούχων (υγρά και σε σκόνη - όχι ταμπλέτες)

Απορρυπαντικά για σφουγγάρισμα και καθαρισμού επιφανειών - χλωρίνες

Απορρυπαντικά πιάτων για πλύσιμο στο χέρι

Χαρτί κουζίνας

Χαρτί υγείας

Οδοντόκρεμες

Σερβιέτες ή ταμπόν

Σαμπουάν

Σαπούνια σε στερεή κατάσταση

Πάνες ακράτειας

Πάνες για μωρά

Μωρομάντηλα

Σαμπουάν για μωρά

Τροφές για σκύλους

Τροφές για γάτες