Παράξενα

Πήλιο: Καταγγελία για απόπειρα βιασμού αλόγου

Απίστευτη καταγγελία πολίτη στις αστυνομικές Αρχές. Σοκάρει η περιγραφή του καταγγελόμενου σκηνικού.

(εικόνα αρχείου)

Ξεπερνά ακόμη και την πλέον νοσηρή φαντασία η επώνυμη καταγγελία που έγινε χθες και αφορά σε ένα απίστευτο περιστατικό κακοποίησης ζώου, με αρνητικό πρωταγωνιστή έναν αλλοδαπό και θύμα ένα άλογο.

Την επώνυμη καταγγελία έκανε ο επιχειρηματίας Γιώργος Καρυοφύλλης, ο οποίος μετέβη χθες στο Αστυνομικό Τμήμα και έκανε επίσημη αναφορά.

Σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε πριν από δύο ημέρες, ένας αλλοδαπός που εργάζεται πιθανότατα σε αγροτικές εργασίες σε περιοχή του Κεντρικού Πηλίου, μετέβη στο κτήμα που διατηρεί ο κ. Καρυοφύλλης στην παραλία των Κάτω Λεχωνίων και αποπειράθηκε να βιάσει μία θηλυκή φοράδα!

Ο επιχειρηματίας στο κτήμα του φιλοξενεί για λογαριασμό φίλου του πέντε άλογα. Ενα από αυτά, σύμφωνα με τον ίδιο, παραλίγο να πέσει θύμα… σεξουαλικής κακοποίησης.

«Το έριξε κάτω, του έδεσε τα μπρος με τα πίσω πόδια (παστούρωμα) και άρχισε τις περιπτύξεις.

Ευτυχώς εκείνη την ώρα επέστρεφε ο ιδιοκτήτης και δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει την εμετική πράξη του. Τον κυνηγήσαμε αλλά χάθηκε….», περιέγραψε ο κ. Καριοφύλλης, σ’ ανάρτηση που έκανε στα social media, λίγο πριν μεταβεί στην Αστυνομία για να καταγγείλει το πρωτοφανές συμβάν.

Το σοκ για τον ίδιο και τον φίλο του ήταν μεγάλο, καθώς δεν μπορούσαν να πιστέψουν αυτό που έβλεπαν να εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια τους.

Αυτό που περιμένουν τώρα είναι να συλληφθεί ο φερόμενος ως δράστης, τα χαρακτηριστικά του οποίου ο κ. Καρυοφύλλης περιέγραψε στην Αστυνομία, προκειμένου να βοηθήσει στις αρχές να φτάσουν στα ίχνη του μία ώρα γρηγορότερα.

Πηγή: taxydromos.gr

