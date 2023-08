Κόσμος

Κορσική: Γουρουνοκεφαλή βρέθηκε μπροστά από το προξενείο του Μαρόκου

Μπροστά στην πόρτα του προξενείου βρέθηκε το κεφάλι από το αγριογούρουνο.

Η γαλλική δικαιοσύνη άρχισε τη διενέργεια έρευνας για "υποκίνηση σε διακρίσεις και σε φυλετικό μίσος" μετά τον εντοπισμό σήμερα ενός κεφαλιού αγριογούρουνου μπροστά από το προξενείο του Βασιλείου του Μαρόκου στη Μπιγκουγκλιά της Κορσικής, έγινε γνωστό από δικαστική πηγή.

Το κομμένο κεφάλι του ζώου βρέθηκε το μεσημέρι μπροστά από την πόρτα του κτιρίου και γρήγορα απομακρύνθηκε από εκεί.

Δεν βρέθηκε σημείο κάποιο γραπτό κείμενο ή ανάληψη ευθύνης.

Σε δελτίο Τύπου, ο Μισέλ Προζίκ, ο νομάρχης της Άνω Κορσικής, "καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο αυτή την απαράδεκτη πράξη και εκφράζει την πλήρη υποστήριξή του στη γενική πρόξενο του Μαρόκου και τους συνεργάτες της, καθώς και σε όλους τους Μαροκινούς πολίτες που διαμένουν στο γεωγραφικό αυτό διαμέρισμα".

Όταν ρωτήθηκε από το Γαλλικό Πρακτορείο, η Ναζουά Ελ Μπεράκ, η γενική πρόξενος του Μαρόκου στην Κορσική, είπε ότι "καταδικάζει επίσης τα γεγονότα". "Δεν υπάρχουν ακόμη τα αποτελέσματα της έρευνας. Δεν θέλω να κατηγορήσω κανέναν, ούτε να πολιτικοποιήσω την υπόθεση. Πρέπει να παραμείνουμε προσεκτικοί και με σύνεση. Μου τηλεφώνησαν αρκετοί Κορσικανοί αιρετοί που μου εξέφρασαν την υποστήριξή τους, συμπεριλαμβανομένου του Ζιλ Σιμεονί, του προέδρου της κοινότητας της Κορσικής", πρόσθεσε.

Η Κορσική έχει μια ισχυρή μαροκινή κοινότητα. Σύμφωνα με μελέτη INSEE (Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικής και Οικονομικών Μελετών της Γαλλίας) του 2021 με βάση τον πληθυσμό το 2018, το Μαρόκο είναι η πρώτη χώρα προέλευσης για τον ξένο πληθυσμό, αποτελώντας σχεδόν το 30% των μεταναστών του νησιού.

