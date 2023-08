Κόσμος

Κύπρος: Πρωτοφανή επεισόδια στην Πάφο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άγρια επεισόδια με τραυματίες και καταστροφές στο κέντρο της πόλης της Πάφου.

-

Επεισόδια σημειώθηκαν στην Χλώρακα της Πάφου, το βράδυ της Κυριακής, μετά από εκδήλωση διαμαρτυρίας για το μεταναστευτικό, στην Κύπρο.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση της κυπριακής Αστυνομίας, γύρω στις 6 χθες το απόγευμα, περίπου 300 άτομα συγκεντρώθηκαν στη λεωφόρο Ελευθερίας στη Χλώρακα για πραγματοποίηση εκδήλωσης για το μεταναστευτικό. Η όλη εκδήλωση αστυνομεύθηκε από μέλη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πάφου και της ΜΜΑΔ.

Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση πραγματοποίησαν πορεία διαμαρτυρίας ακολουθούμενη από τα μέλη της Αστυνομίας. Σε κάποια στιγμή οι συμμετέχοντες διασπάστηκαν σε μικρότερες ομάδες και ακολούθησαν διαφορετικές πορείες στην περιοχή της Χλώρακας, προβαίνοντας σε πράξεις βίας και πρόκλησης κακόβουλων ζημιών.

Συγκεκριμένα, η Αστυνομία έγινε δέκτης καταγγελιών από δύο πρόσωπα τα οποία δέχθηκαν επίθεση με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τους, ενώ σε άλλες έξι περιπτώσεις έγιναν καταγγελίες για πρόκληση κακόβουλων ζημιών σε περιουσία. Για αντιμετώπιση και καταστολή των επεισοδίων, έγινε ανάκληση προσωπικού της ΑΔΕ Πάφου, ενώ περαιτέρω στάλθηκαν ενισχύσεις από τις επαρχίες Λεμεσού, Λάρνακας και ΤΑΕ Αρχηγείου. Στο πλαίσιο των εξετάσεων, η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη δύο προσώπων ηλικίας 34 και 21 ετών, κάτοικοι της επαρχίας Πάφου, για αυτόφωρα αδικήματα. Εναντίον τους εξετάζονται τα αδικήματα της οχλαγωγίας, και κατοχής επιθετικού οργάνου.

Γύρω στις 1.30 τα ξημερώματα σήμερα, συνελήφθη ακόμη ένα πρόσωπο ηλικίας 21 ετών για το αυτόφωρο αδίκημα της παράνομης κατοχής επιθετικού οργάνου. Της σύλληψής του προηγήθηκε ανακοπή και έρευνα στο αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε, όπου εντοπίστηκε ένα ρόπαλο και γίνονται εξετάσεις για να διαπιστωθεί κατά πόσο συνδέεται με τα πιο πάνω αδικήματα. Επιπλέον, στη βάση δικαστικού εντάλματος, η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη ενός προσώπου ηλικίας 32 ετών, σε σχέση με τα πιο πάνω αδικήματα. Το ΤΑΕ Πάφου σε συνεργασία με το ΤΑΕ Αρχηγείου συνεχίζει τις έρευνες.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο δυστύχημα στη Βούλα: Αυτοκίνητο “καρφώθηκε” σε δέντρο

Πανόρμου: Πυροβολισμοί έξω από Λύκειο

Καιρός: Άνοδος της θερμοκρασίας και βροχές τη Δευτέρα