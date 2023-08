Κοινωνία

Μεταναστευτικό: Ναυάγια με νεκρούς σε Λέσβο και Σάμο

Νεκροί ανασύρθηκαν μετανάστες μετά από δύο ναυάγια που σημειώθηκαν το πρωί της Δευτέρας στα ανοιχτά της Σάμου και της Λέσβου.

Δεύτερο ναυάγιο σημειώθηκε μέσα σε λίγες ώρες στη Σάμο, μετά από αυτό στη Λέσβο.

Τα ξημερώματα της Δευτέρας βάρκα με 35 μετανάστες που πλησίαζε στη Σάμο σκίστηκε και βυθίστηκε από τον διακινητή της, στη θέα του Λιμενικού. Η βάρκα βυθίστηκε, με αποτέλεσμα να ανασυρθούν νεκρή μία γυναίκα κι ένα μωρό χωρίς τις αισθήσεις του.

Στο μωρό όμως δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες και με ΚΑΡΠΑ επανήλθε.

Οι διασωθέντες από το Λιμενικό μεταφέρθηκαν στη Σάμο.

Λίγο πιο πριν είχε γίνει γνωστό πως, σημειώθηκε ναυάγιο στα ανοιχτά της Λέσβου και συγκεκριμένα στη Συκαμιά. Εκεί βυθίστηκε μία λέμβος με μετανάστες.

Από το Λιμενικό περισυνελλέγησαν 22 άνθρωποι και ανασύρθηκαν τέσσερις νεκροί.

Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Μυτιλήνης.

