Πολιτισμός

Θέατρο Λυκαβηττού: Αυλαία μετά από 15 χρόνια - Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων

Το Θέατρο Λυκαβηττού επιστρέφει μετά από 15 χρόνια και μετονομάζεται σε Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων.

Ύστερα από 15 χρόνια «σιωπής», ένα από τα σημαντικότερα τοπόσημα της Αθήνας, το υπαίθριο θέατρο Λυκαβηττού, επιστρέφει στην πόλη πλήρως αναμορφωμένο, ασφαλές και αναβαθμισμένο από τον Δήμο Αθηναίων.

Από τις 15 Σεπτεμβρίου, το Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού, που αποτελεί ένα πολύτιμο και αναπόσπαστο κομμάτι των αναμνήσεων των κατοίκων της Αθήνας, καθώς υπήρξε για δεκαετίες «οξυγόνο» πολιτισμού και μύησης στα καινούργια ρεύματα μουσικής και θεάτρου, ανοίγει με ένα καλλιτεχνικό πρόγραμμα που έχει σκοπό να παρουσιάζει κάθε σεζόν μια «βεντάλια» θεαμάτων υψηλής ποιότητας.

Το θέατρο του πιο αγαπημένου λόφου της πόλης περνά πλέον σε νέα εποχή, μετά από την διεκδίκησή του από τον Δήμο Αθηναίων, ο οποίος το ανακατασκεύασε ακολουθώντας τις πιο σύγχρονες ευρωπαϊκές προδιαγραφές, διατηρώντας πάντα ως βάση την ιδέα του πρωτοπόρου αρχιτέκτονα Τάκη Ζενέτου. Μαζί με την συνολική ανάπλαση του λόφου, το Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού επιστρέφει από τον Δήμο Αθηναίων ασφαλές, και ικανό να μοιραστεί δυνατά συναισθήματα και μοναδικές εμπειρίες για να αναδειχθεί ξανά σε σημείο αναφοράς στον καλλιτεχνικό χάρτη της Αθήνας.





Εγκαινιάζοντας τη νέα εποχή του θεάτρου, την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου, ο Σταύρος Ξαρχάκος παρουσιάζει -ύστερα από 45 ολόκληρα χρόνια- μια ανθολογία του ανεκτίμητου έργου του στην πρώτη μεγάλη «Γιορτή στον Λυκαβηττό»! Στο αφιέρωμα του Δήμου Αθηναίων στον μεγάλο συνθέτη συμμετέχουν οι Μανώλης Μητσιάς, Ελευθερία Αρβανιτάκη, Ηρώ Σαΐα, και ο Ζαχαρίας Καρούνης, καθώς και ακόμη 12 σπουδαίοι μουσικοί.

Με αναμνήσεις από τις θρυλικές συναυλίες τους στο Θέατρο Λυκαβηττού, οι Πυξ Λαξ ανεβαίνουν στον λόφο που πάντα τους ταίριαζε το Σάββατο 16 και την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου, για δύο βραδιές γεμάτες διαχρονικές επιτυχίες και, φυσικά, πολλές δόσεις νοσταλγίας.

Την Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου η επιτυχημένη περιοδεία του Κωνσταντίνου Αργυρού «Elpida Tour» σε Ελλάδα και Κύπρο κορυφώνεται στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού, όπου ο δημοφιλής τραγουδιστής θα βρεθεί για πρώτη φορά μπροστά στη μαγευτικότερη θέα της «Αθήνας του», μαζί με τους Ανδρομάχη, Playmen, Klavdia και Rack.

Ιδρυτικό μέλος του μουσικού διδύμου των 2Cellos, ο βιρτουόζος και ανατρεπτικός τσελίστας Hauser, επισκέπτεται για δύο βραδιές, την Τρίτη 19 και την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου, το Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού στο πλαίσιο της περιοδείας του με τίτλο «Rebel with a Cello», έχοντας στη μουσική του φαρέτρα ένα πολυμορφικό, απροσδόκητο ρεπερτόριο που εκπλήσσει.

Την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου, λίγο πριν από την έναρξη της μεγάλης τους ευρωπαϊκής περιοδείας, οι Villagers of Ioannina City ολοκληρώνουν τον κύκλο συναυλιών τους γύρω από την «εποχή του Υδροχόου» στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού, με πολλούς καλεσμένους επί σκηνής, ενώ το Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου το «παιδί της νύχτας» Γιώργος Μαζωνάκης γιορτάζει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού τα «Ντέρτι thirty» του, αλλιώς τα 30 χρόνια παρουσίας του στη δισκογραφία, με μια μεγάλη συναυλία, ενώ την Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου ακολουθεί ο Γιάννης Πλούταρχος, ένας από τους πιο σημαντικούς λαϊκούς ερμηνευτές της γενιάς του, για μια μοναδική λαϊκή βραδιά με τον Γιώργο Κακοσαίο και την Κατερίνα.

Την Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου ο Λουκιανός Κηλαηδόνης «συναντιέται» ξανά με το αγαπημένο του θέατρο, σε ένα μοναδικό μουσικό θέαμα-αφιέρωμα από τον Δήμο Αθηναίων με τίτλο «Σ' ευχαριστώ Λουκιανέ», με τη συμμετοχή των Θέμη Ανδρεάδη, Σπύρου Γραμμένου, Δώρου Δημοσθένους, Γιασεμί Κηλαηδόνη, Μαρία Κηλαηδόνη, Νάντια Κοντογεώργη, Πάνου Μουζουράκη, Πέννυ Μπαλτατζή, Γιάννη Μπέζου, Αλέξανδρου Μπουρδούμη, Μανώλη Φάμελλου. Την επόμενη βραδιά, Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης επιστρέφει στην κορυφή του λόφου, στο σκηνικό των σημαντικότερων συναυλιών της 24χρονης μουσικής του πορείας, για να μας ταξιδέψει ξανά με τις μοναδικές του ερμηνείες και τις αξεπέραστες επιτυχίες του.

Επιστροφή στον Λυκαβηττό ετοιμάζει και ο Γιάννης Χαρούλης, ο οποίος δίνει στο κοινό διπλό ραντεβού την Πέμπτη 28 και την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου. Μαζί με την μουσική του παρέα θα κλείσει την καλοκαιρινή του περιοδεία στην Ελλάδα με δύο συναυλίες ορόσημο στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού, τραγουδώντας παλιά αγαπημένα αλλά και νεότερα τραγούδια και γεφυρώνοντας τόσο το «χθες» με το «σήμερα» όσο και την παράδοση με τη σύγχρονη μουσική, ενώ την Τρίτη 3 Οκτωβρίου οι Melisses, με special guest την Αναστασία, στήνουν το ιδανικό closing summer party της περιοδείας «Melisses για πάντα» στη μουσική κορυφή της Αθήνας, γεμίζοντάς την με την αστείρευτη ενέργειά τους.

Το «Κάψε το Σενάριο» κλείνει «10 χρόνια αποτυχίες» και οι Λάμπρος Φισφής, Δημήτρης Μακαλιάς και Ζήσης Ρούμπος το γιορτάζουν το Σάββατο 7 Οκτωβρίου με ένα καταιγιστικό comedy show - κλασικά χωρίς σενάριο και πρόβες, αλλά με μπόλικη διάδραση και αυτοσχεδιασμό.

Η Δήμητρα Γαλάνη και Μάρθα Φριντζήλα ακολουθούν τη Δευτέρα 9 Οκτωβρίου πάνω «Σ' ένα κύμα του Νότου» για ένα ακόμα συναρπαστικό μουσικό ταξίδι σε παραδοσιακά, έντεχνα, ρεμπέτικα και σύγχρονα τραγούδια, αλλά και λαϊκά με τη συμμετοχή της Ελένης Τσαλιγοπούλου.

Το φινάλε της πρώτης σεζόν της νέας εποχής του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβηττού έρχεται το Σάββατο 14 Οκτωβρίου με ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα, όπου ο Beats Pliz θα παρουσιάσει για πρώτη φορά live τον δίσκο του, «Arte Povera». Ζωντανή ορχήστρα, beatmaking, θεατρικά σκηνικά, video art και rap performances από μερικούς από τους δημοφιλέστερους rap artists στην Ελλάδα ενώνονται πρωτοποριακά σε μία ζωντανή επίδειξη του πώς ο πλούτος της συμφωνικής μουσικής μπορεί να συνδυαστεί με την ωμή ενέργεια και την πηγαία ευθύτητα της ραπ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής :

Παρασκευή 15.09 «Γιορτή στον Λυκαβηττό» | Αφιέρωμα στον Σταύρο Ξαρχάκο

Σάββατο 16 & Πέμπτη 21.09 Πυξ Λαξ

Κυριακή 17.09 Κωνσταντίνος Αργυρός «Elpida Tour»

Τρίτη 19 & Τετάρτη 20.09 Hauser: «Rebel With A Cello»

Παρασκευή 22.09 Villagers of Ioannina City

Σάββατο 23.09 Γιώργος Μαζωνάκης «Ντέρτι thirty»

Κυριακή 24.09 Γιάννης Πλούταρχος

Δευτέρα 25.09 «Σ' ευχαριστώ Λουκιανέ» | Αφιέρωμα στον Λουκιανό Κηλαηδόνη

Τρίτη 26.09 Μιχάλης Χατζηγιάννης

Πέμπτη 28 & Παρασκευή 29.09 Γιάννης Χαρούλης

Τρίτη 03.10 Melisses «Melisses για πάντα»

Σάββατο 07.10 Κάψε το Σενάριο: «10 χρόνια αποτυχίες»

Δευτέρα 09.10 Δήμητρα Γαλάνη - Μάρθα Φριντζήλα: «Σ' ένα κύμα του Νότου»

Σάββατο 14.10 Arte Povera: Παρουσίαση δίσκου

Το πρόγραμμα ενδέχεται να εμπλουτιστεί ή/και να τροποποιηθεί.

Ο Δήμος Αθηναίων, παράλληλα με τη συνολική ανάπλαση του λόφου του Λυκαβηττού, μας προσκαλεί να επισκεφθούμε ξανά το Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού δίνοντας προτεραιότητα στο περιβάλλον του Λόφου.

Με σεβασμό στην περιοχή και τους κατοίκους της, η προσέγγιση με αυτοκίνητο στο πάρκινγκ του θεάτρου για τις ημέρες και ώρες των εκδηλώσεων θα επιτρέπεται μόνο σε ΑμεΑ, άτομα άνω των 60 ετών, καθώς και για επιβίβαση/αποβίβαση ταξί.

Φορέας διαχείρισης: Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Περισσότερες πληροφορίες: www.cultureisathens.gr

