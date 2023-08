Κοινωνία

Ολοήμερο σχολείο: Νέα δυνατότητα πρόωρης αποχώρησης μαθητών

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας. Ποιες ώρες θα μπορούν να αποχωρούν οι μαθητές.

Απόφαση για διεύρυνση της πρόωρης αποχώρησης των μαθητών στα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία υπέγραψε η Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα οι μαθητές των Ολοήμερων θα μπορούν πλέον να αποχωρούν και στις 14:55, εκτός από τις 15:50 και τις 17:30 που ίσχυε μέχρι τώρα.

«Στόχος μας είναι η διαρκής ποιοτική αναβάθμιση των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων αλλά και η διευκόλυνση και η ευελιξία των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών. Γι' αυτό και για τη νέα σχολική χρονιά που ξεκινά σε λίγες μέρες, προχωρούμε στην διεύρυνση της δυνατότητας πρόωρης αποχώρησης των μαθητών στα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία και από τις 14.55'. Ενισχύουμε με κάθε τρόπο την εμπιστοσύνη στο ολοήμερο σχολείο, στηρίζοντας τους εργαζόμενους γονείς και τις οικογένειές τους» δήλωσε η κυρία Μιχαηλίδου σχετικά με την απόφαση η οποία αφορά στο σύνολο των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων σε όλη τη χώρα.

