Ισραήλ - Λιβύη: Επιβεβαιώθηκε η...μυστική συνάντηση των ΥΠΕΞ

Ισχυρισμός στον ισχυρισμό για τη συνάντηση που προκάλεσε αντιδράσεις.

Οι υπουργοί Εξωτερικών του Ισραήλ και της Λιβύης συνομίλησαν επί περισσότερες από δύο ώρες την προηγούμενη εβδομάδα σε μια συνάντηση που είχε λάβει έγκριση «από τα υψηλότερα κλιμάκια» της κυβέρνησης της Λιβύης, δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος σήμερα, αντικρούοντας τους ισχυρισμούς της Λιβύης.

Ο επικεφαλής της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης εθνικής ενότητας της Λιβύης Αμπντελχαμίντ Ντμεϊμπά έθεσε χθες Κυριακή σε διαθεσιμότητα την υπουργό Εξωτερικών Νάιλα αλ Μανγκούς, αφού ο Ισραηλινός ομόλογός της Ελί Κοέν δήλωσε ότι τη συνάντησε στην Ιταλία την προηγούμενη εβδομάδα.

Λιβύη και Ισραήλ δεν έχουν επισήμως διπλωματικές σχέσεις και η Λιβύη δεν αναγνωρίζει το Ισραήλ, ενώ στηρίζει την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους.

Το υπουργείο Εξωτερικών στην Τρίπολη ανακοίνωσε ότι η Μανγκούς είχε μία «ανεπίσημη» και «μη προγραμματισμένη» συνάντηση με τον Κοέν στη διάρκεια συνομιλιών της με τον Ιταλό πρωθυπουργό Αντόνιο Ταγιάνι. Πρόσθεσε ότι η Μανγκούς είχε απορρίψει προηγουμένως τη διεξαγωγή επίσημης συνάντησης με τον Κοέν.

Ωστόσο ο Ισραηλινός αξιωματούχος αμφισβήτησε αυτή την εκδοχή. «Η συνάντηση είχε συντονιστεί με Λίβυους αξιωματούχους στο υψηλότερο επίπεδο και διήρκεσε σχεδόν δύο ώρες. Ο πρωθυπουργός της Λιβύης βλέπει το Ισραήλ ως πιθανή γέφυρα με τη Δύση και την αμερικανική κυβέρνηση», εξήγησε.

Αργά χθες το βράδυ διαδηλωτές συνέρρευσαν έξω από το υπουργείο Εξωτερικών της Λιβύης, με αποτέλεσμα να προκληθούν κάποιες ζημιές στο εξωτερικό του κτιρίου. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο σήμερα το πρωί.

Διαδηλώσεις ξέσπασαν και σε άλλες περιοχές της Τρίπολης, αλλά και σε άλλες πόλεις της Λιβύης.

Το Ισραήλ εξομάλυνε το 2020 τις σχέσεις του τα τελευταία χρόνια με κάποια αραβικά κράτη – Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Μπαχρέιν, Μαρόκο και Σουδάν--, στο πλαίσιο των λεγόμενων Συμφωνιών του Αβραάμ, υπό την αιγίδα των ΗΠΑ. Ωστόσο, η πολιτική της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου επικρίνεται από αραβικές χώρες, ειδικά μετά το κύμα βίας στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και τη συνέχιση του εποικισμού.

