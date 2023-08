Πολιτική

Χαρδαλιάς: σε εγκάρδιο κλίμα η αποχώρησή του ΥΦΕΘΑ (εικόνες)

Η τελετή αποχώρησης και τα "ευχαριστώ" του Νίκου Χαρδαλιά από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Η τελετή αποχώρησης του υφυπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Χαρδαλιά πραγματοποιήθηκε σήμερα στην αίθουσα Καποδίστριας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, μέσα σε εγκάρδιο κλίμα.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας σημείωσε ότι ο κ. Χαρδαλιάς πέραν των εγνωσμένων ικανοτήτων, είναι άνθρωπος του καθήκοντος και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη συμβολή του στην ελληνο-ισραηλινή αμυντική βιομηχανική συνεργασία στους τομείς της έρευνας και της ανάπτυξης, στην εθνική προσπάθεια να δημιουργηθεί παρόμοιο με το ισραηλινό οικοσύστημα.

Παράλληλα εξέφρασε τη βεβαιότητα για την επιτυχία του στις περιφερειακές εκλογές αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο «θα συνεχίσεις να υπηρετείς την πατρίδα, την κοινωνία και τα συμφέροντα του ελληνικού λαού».

Ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Ιωάννης Κεφαλογιάννης θυμήθηκε τη μεταξύ τους συνεργασία στις κρίσιμες στιγμές τον καιρό της πανδημίας οπότε «καταφέραμε να κρατήσουμε όρθια την πατρίδα».

Ο απελθών υφυπουργός επισήμανε μεταξύ άλλων το δέσιμο που είχε πάντα με τους ανθρώπους που υπηρετούν το καθήκον είτε όταν ήταν στην αυτοδιοίκηση είτε στην κεντρική πολιτική σκηνή.

Παράλληλα, κ. Χαρδαλιάς τόνισε ότι τα δύο τελευταία χρόνια έγιναν πολλά πράγματα στο ΥΠΕΘΑ και δρομολογήθηκαν άλλα με τη νέα πολιτική ηγεσία και ευχαρίστησε:

- τον πρωθυπουργό για την εμπιστοσύνη του να του αναθέσει δύσκολες αποστολές κατά την κυβερνητική του θητεία,

- τον πρώην υπουργό Προστασίας του Πολίτη και νυν Υγείας Μιχάλη Χρυσοχοΐδη γιατί ήταν πάντα δίπλα του, (όταν ήταν γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας υπό το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη),

- τον πρώην υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο γιατί με την καθοδήγηση του προχώρησαν πολλά πράγματα,

- τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια κυρίως για τις σημαντικές συμβουλές του, κατά το παρελθόν όσο και στο διάστημα της τωρινής συνεργασίας τους, και

- την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων γιατί τον έκαναν καλύτερο ως υφυπουργό, ως άνθρωπο και ως ενεργό πολίτη.

«Το αξιακό σύστημα των Ενόπλων Δυνάμεων είναι ένα ξεχωριστό σύστημα το οποίο διδάσκει πέρα από την πειθαρχία πέρα από το σεβασμό τον τρόπο που πρέπει καθημερινά να αντιμετωπίζεις τα προβλήματα, να τα λύνεις και να προχωράς παρακάτω» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Χαρδαλιάς και διαβεβαίωσε ότι από το νέο του πόστο, με βάση την εμπειρία που έχει αποκτήσει και αυτές τις παρακαταθήκες, θα προσπαθήσει να είναι χρήσιμος στην προσπάθεια που κάνουν οι Ένοπλες Δυνάμεις και μαζί με τους πολίτες να λύνουν προβλήματα.

