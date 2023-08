Κόσμος

Ρωσία: Ο Πούτιν δεν πάει στην Ινδία για τη Σύνοδο Κορυφής της G20

Ο πρόεδρος Πούτιν δεν θα επισκεφθεί την Ινδία για τη σύνοδο κορυφής της G20. Ποιος θα εκπροσωπήσει την Ρωσία.

Η Ρωσία θα εκπροσωπηθεί από τον υπουργό Εξωτερικών στη σύνοδο κορυφής της Ομάδας των 20 (G20) που θα διεξαχθεί στο Νέο Δελχί, είπε ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν στον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι σε τηλεφωνική συνδιάλεξη που είχαν σήμερα στην οποία οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης τις διμερείς σχέσεις.

Οι δύο ηγέτες μίλησαν επίσης για τη σχεδιαζόμενη διεύρυνση της ομάδας αναδυόμενων οικονομιών BRICS --που περιλαμβάνει την Ινδία, τη Ρωσία, την Κίνα, τη Βραζιλία και τη Νότια Αφρική-- καθώς και για τη σύνοδο κορυφής της λέσχης των μεγάλων οικονομιών G20 που θα φιλοξενήσει το Νέο Δελχί τον επόμενο μήνα.

Ο Πούτιν είπε στον Μόντι πως θα εκπροσωπηθεί από τον υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η ινδική κυβέρνηση.

"Ενώ εξέφρασε κατανόηση για την απόφαση της Ρωσίας, ο πρωθυπουργός ευχαρίστησε τον πρόεδρο Πούτιν για τη συνεπή υποστήριξη της Ρωσίας σε όλες τις πρωτοβουλίες υπό την προεδρία της G20 από την Ινδία", ανέφερε η ινδική κυβέρνηση.

"Επίκαιρα θέματα των ρωσοϊνδικών σχέσεων, τα οποία αναπτύσσονται προοδευτικά στο πνεύμα μιας ιδιαίτερα προνομιούχας στρατηγικής σύμπραξης, εξετάστηκαν (στην τηλεφωνική συνδιάλεξη)", ανέφερε σε μια δήλωση το Κρεμλίνο.

"Η θετική δυναμική της εμπορικής και οικονομικής συνεργασίας επιβεβαιώθηκε", πρόσθεσε.

