Easy 97.2: νέα σεζόν με ακόμα πιο χαλαρή διάθεση!

Από σήμερα Δευτέρα 28 Αυγούστου, ο easy 97.2 ξεκίνησε τη νέα σεζόν και θα μας συντροφεύει καθημερινά με αγαπημένες ξένες επιτυχίες.

Με την σημερινή έναρξη των ραδιοφωνικών εκπομπών, ο αγαπημένος σταθμός της Αθήνας, easy 97.2, επέστρεψε στους δέκτες μας με τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς πιο ανανεωμένους από ποτέ. Ο easy 97.2 μας κρατάει συντροφιά όλες τις ώρες της ημέρας και μας «ταξιδεύει» με μοναδικές, διαχρονικές και αγαπημένες ξένες επιτυχίες!

Το «εναρκτήριο σήμα» της νέας σεζόν έδωσε σήμερα το πρωί στις 6.30, το απόλυτο ραδιοφωνικό δίδυμο της εκπομπής “easy breakfast” Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθη Χριστοφορίδη, οι οποίοι άνοιξαν τα μικρόφωνα τους νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά για να μας χαλαρώσουν. Αλλά δεν γύρισαν μόνοι… μαζί τους επέστρεψε και ο μοναδικός διαγωνισμός «Το Μυστικό Τραγούδι της Μαρίας και του Στάθη», ο οποίος ξεκίνησε σήμερα με το ποσό των 22.000 ευρώ και δίνει καθημερινά την ευκαιρία σε έναν τυχερό ακροατή να μαντέψει το μυστικό τραγούδι και να κερδίσει χιλιάδες ευρώ!

Στη συνέχεια της ημέρας θα βρίσκουμε καθημερινά τους αγαπημένους μας Δέσποινα Κρητικού, Κωστή Λυμπερόπουλο και Μαρία Φραγκάκη, ενώ το Σαββατοκύριακο θα συνεχίσει να μας κρατάει συντροφιά με όλη την επικαιρότητα η Πολυρήνα Στάικου. Η εβδομάδα μας κλείνει αρμονικά κάθε Κυριακή βράδυ με την εκπομπή της Ζωής Κυριακού «Η Ζωή για τη Ζωή σας».

Το πρόγραμμα του easy 97.2 διαμορφώνεται ως εξής:

Δευτέρα – Παρασκευή:

6:30: EASY BREAKFAST με τη Μαρία και τον Στάθη

10:00: Δέσποινα Κρητικού

14:00: Κωστής Λυμπερόπουλος

18:00: Μαρία Φραγκάκη

21:00: Non Stop Music-

Σάββατο:

10:00: ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ EASY με την Πολυρήνα Στάικου

12:00: : Non Stop Music

Κυριακή:

10:00: ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ EASY με την Πολυρήνα Στάικου

12:00: : Non Stop Music

22:00: Η ΖΩΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΣΑΣ με την Ζωή Κυριακού

Easy 97.2, ο σταθμός που σε χαλαρώνει!

Άκου τον easy 97. online ή κατέβασε δωρεάν την εφαρμογή σε App Store & Google Play

