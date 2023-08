Κοινωνία

Μετρό - Κορυδαλλός: Τηλεφώνημα για βόμβα στον σταθμό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έκλεισε ο σταθμός του μετρό στον Κορυδαλλό με εντολή της ΕΛΑΣ. Πώς διεξάγεται η κυκλοφορία.

-

Με εντολή της Ελληνικής Αστυνομίας, έκλεισε ο σταθμός του μετρό στον Κορυδαλλό, λόγω απειλής βόμβας.

Αρχικά έγινε οπτικός έλεγχος, ενώ την ίδια ώρα, στο σημείο σπεύδουν μέλη του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών δυνάμεων (ΤΕΕΜ)

Η κυκλοφορία στη Γραμμή 3 διεξάγεται προσωρινά στα τμήματα Δημοτικό Θέατρο – Νίκαια και Δουκίσσης Πλακεντίας – Αγία Βαρβάρα.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο - Δωρεά οργάνων: ο 22χρονος Αντώνης έδωσε ζωή με τον θάνατο του

Μεταναστευτικό: Διάσωση μωρού με ΚΑΡΠΑ από λιμενικούς - 4 παιδιά πνίγηκαν την Δευτέρα (βίντεο)

F1 - Grand Prix Ολλανδίας: Πρωτιά στην τηλεθέαση για την νίκη του Φερστάπεν