Φωτιά στον Έβρο – Μελισσοκόμος: Πρέπει να πληρώσουμε για να αποζημιωθούμε

Η καταγγελία μελισσοκόμου από τον Έβρο για τη διαδικασία αποζημίωσης από τον ΕΛΓΑ μετά τις καταστροφικές φωτιές.

Στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» μίλησε ο μελισσοκόμος Γιώργος Καραφυλλίδης, που έχασε τα μελίσσια του από τις φωτιές στον Έβρο.

Όπως είπε ο μελισσοκόμος για να καταβληθεί η αποζημίωση από τον ΕΛΓΑ είναι υποχρεωμένοι οι πληγέντες να πληρώσουν στον εκτιμητή 2 ευρώ ανά μελίσσι για να κάνει την καταγραφή.

Επιπλέον, σημείωσε πως, από την αποζημίωση θα γίνει κράτηση 20% για «λοιπές χρεώσεις», οι οποίες δεν κατονομάζονται.

Ο Γ.Καραφυλλίδης απηύθυνε έκκληση να διορθωθεί το ζήτημα, καθώς είναι πολλοί συνάδελφοί που δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν τα χρήματα για να αποζημιωθούν μετά.

Ερωτηθείς αν μίλησε με το κυβερνητικό κλιμάκιο που βρέθηκε χθες στην περιοχή, απάντησε αρνητικά, λέγοντας ότι δεν ήθελε λόγω του ότι είναι φορτισμένος. «Ντρέπομαι που ανεβάζω τους τόνους», είπε και ξεκαθάρισε πως, «δεν τα βάζω με την κυβέρνηση, είναι παλιά πληγή».

«Ο άνθρωπος που είναι κόκκινο το σπίτι του και πρέπει να αποζημιωθεί, πρέπει να δώσει 2000 ευρώ για να αποζημιωθεί», έφερε ως παράδειγμα.

Έκανε, επίσης έκκληση να μην μειωθεί ο αριθμός των μελισσιών από το μελισσοκομικό βιβλιάριο. «Θα μείνω με 50 μελίσσια και δεν θα μπορώ να πάρω επιδοτήσεις», είπε κάνοντας λόγο για καταστροφή.

Ο ίδιος υπολογίζει πως η ζημιά που έπαθε τώρα είναι της τάξης των 39.000 ευρώ, μαζί με τους τόνους μελιού που έχασε και η αποζημίωση που θα πάρει θα είναι στις 13.000 με παρακράτηση 20%.

