Κόσμος

Κύπρος: Νέος γύρος επεισοδίων και συλλήψεις στην Πάφο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεύτερος γύρος επεισοδίων στην Πάφο, όπου συνελήφθησαν δεκάδες άτομα.

-

Στη σύλληψη 21 προσώπων προχώρησε η Αστυνομία Κύπρου, στο πλαίσιο διερεύνησης συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, πρόκλησης ή διέγερσης βιαιοπραγίας και οπλοφορία προς διέγερση τρόμου.

Αυτό αναφέρει ανακοίνωση της κυπριακής Αστυνομίας, στην οποία διευκρινίζεται ότι της σύλληψης των εν λόγω προσώπων, προηγήθηκαν χθες το απόγευμα εκδηλώσεις διαμαρτυρίας στην περιοχή της Χλώρακας, από δύο διαφορετικές ομάδες που αποτελούνταν από 250 περίπου άτομα η κάθε μια.

Η Αστυνομία προχώρησε στην αστυνόμευση της επαρχίας Πάφου (και της περιοχής Χλώρακας), με αντιοχλαγωγικές ομάδες της Μ.Μ.Α.Δ., των Αστυνομικών Διευθύνσεων Πάφου, Λευκωσίας και Αμμοχώστου, της Ομάδας Ζ Λευκωσίας και του Ε.Α.Ο., καθώς και του αντιδιαδηλωτικού οχήματος «ΑΙΑΝΤΑΣ».

«Οι εκδηλώσεις ενώ αρχικά ήταν ειρηνικές, σε κάποιο στάδιο οι συμμετέχοντες στις δύο ομάδες, άρχισαν να συμπεριφέρονται οχλαγωγικά, θέτοντας φωτιές σε κάδους απορριμμάτων, καθώς επίσης και σε φράκτη κτηρίου.





Μέλη της Αστυνομίας και των αντιοχλαγωγικών διμοιριών επενέβησαν άμεσα για καταστολή των παραβατικών συμπεριφορών, με αποτέλεσμα οι διαδηλωτές να συγκροτηθούν σε μικρότερες ομάδες και να συνεχίσουν την παραβατική τους δράση σε διάφορες περιοχές στη Χλώρακα.

Η Αστυνομία με την επιχειρησιακή της δράση κατάφερε και αντιμετώπισε όλα τα μέτωπα, στα οποία δραστηριοποιήθηκαν οι οχλαγωγούντες και έγινε κατορθωτό, οι δύο ομάδες να μην έρθουν σε επαφή μεταξύ τους.





Στην παρέμβαση της Αστυνομίας για καταστολή των επεισοδίων, έγινε χρήση χημικών, καθώς επίσης και του αντιδιαδηλωτικού οχήματος "ΑΙΑΝΤΑΣ".

Η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη 21 συνολικά προσώπων (και από τις δύο ομάδες), τα οποία τέθηκαν υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Μέλος της Αστυνομίας τραυματίστηκε στο χέρι από ρίψη μολότοφ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου διαπιστώθηκε, ότι έφερε έγκαυμα 2ου βαθμού και αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, πήρε εξιτήριο.

Το ΤΑΕ Πάφου συνεχίζει τις εξετάσεις», καταλήγει η ανακοίνωση.

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός στην Κρήτη

Μεταναστευτικό – Έβρος: Ελεύθεροι οι αιχμάλωτοι του τρέιλερ

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Στέφανος Κασσελάκης ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για την προεδρία