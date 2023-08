Κοινωνία

Ίλιον: Ενέδρα σε ανήλικο για ένα κινητό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Λίγα μέτρα από το σπίτι 17χρονου στήθηκε η ενέδρα σε έναν 17χρονο στο Ίλιον.

-

Ενέδρα σε 17χρονο έστησαν άγνωστοι στο Ίλιον, για να του πάρουν το κινητό.

Το περιστατικό έλαβε χώρα σε απόσταση μόλις λίγων μέτρων από το σπίτι του ανήλικου, όταν εκείνος περπατούσε στο πεζοδρόμιο.

Στο απέναντι πεζοδρόμιο δύο άτομα κινούνταν πάνω κάτω και στο δρόμο σταμάτησε απότομα ένα αυτοκίνητο, από το οποίο βγήκαν δύο άτομα.

Ο 17χρονος δεν πρόλαβε να αντιδράσει, οι νεαροί έβγαλαν μαχαίρι και τον απείλησαν και εκείνος τους έδωσε το κινητό του.

Οι δράστες αναζητούνται.

Ειδήσεις σήμερα:

Μεταναστευτικό – Έβρος: Ελεύθεροι οι αιχμάλωτοι του τρέιλερ

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Στέφανος Κασσελάκης ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για την προεδρία

Φωτιές - Βελόπουλος: η πυρκαγιά στον Έβρο “βολεύει” τους Τούρκους (βίντεο)