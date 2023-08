Τεχνολογία - Επιστήμη

Φωτιές στον Έβρο – Copernicus: Κάηκαν πάνω από 800000 στρέμματα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα δορυφορικά δεδομένα από την υπηρεσία Χαρτογράφησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι επιχειρήσεις κατάσβεσης στον Έβρο συνεχίζονται για 11η ημέρα.

-

Νέα δορυφορικά δεδομένα δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα από την Υπηρεσία Ταχείας Χαρτογράφησης Copernicus, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την καταστροφή που προκάλεσαν οι φωτιές στον Έβρο.

Σύμφωνα με τα δεδομένα των δορυφόρων, συνολικά έγιναν στάχτη πάνω από 808.00 στρέμματα από τις φωτιές σε Δαδιά και Αλεξανδρούπολη, στη μεγαλύτερη καταστροφή των τελευταίων ετών σε ευρωπαϊκό έδαφος.

Τα δεδομένα αφορούν έως τη Δευτέρα 28 Αυγούστου.

Σήμερα συνεχίζονται οι επιχειρήσεις κατάσβεσης στα δύο εναπομείναντα μέτωπα στον Έβρο, στη Λεπτοκαρυά και την περιοχή της Κοτρωνιάς, με αυξημένες επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις και με ήπιους ανέμους.Σύμφωνα με τη δασάρχη Σουφλίου, Γιάννα Διαγκάκη από χθες η προσπάθεια των δυνάμεων πυρόσβεσης έχει επικεντρωθεί στο μεγάλο σε μήκος μέτωπο της Κοτρωνιάς προσπαθώντας να το περιορίσουν, ενώ παράλληλα συνεχίζεται η δημιουργία αντιπυρικών ζωνών με μηχανήματα έργου και για την αναχαίτιση της πυρκαγιάς αλλά και για την προστασία των αναδασώσεων Πεύκης που υπάρχουν στην περιοχή. Ειδικότερα σήμερα επιχειρούν 475 πυροσβέστες με 100 οχήματα, 16 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, έξι πυροσβεστικά αεροσκάφη και τέσσερα πυροσβεστικά ελικόπτερα.

Στην Πάρνηθα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, παρατηρούνται διάσπαρτες μικρές εστίες φωτιές στη νοτιοδυτική πλευρά της, κοντά στο Φρούριο της Φυλής, ενώ στην περιοχή παραμένουν ισχυρές επίγειες δυνάμεις υπό τον φόβο των αναζωπυρώσεων. Ειδικότερα στην Πάρνηθα επιχειρούν 260 πυροσβέστες με 77 οχήματα, 13 ομάδες πεζοπόρων τμήμάτων, ενώ από αέρος παρέχει συνδρομή ένα ελικόπτερο.

Τέλος αναζωπυρώσεις αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και στη Βοιωτία και συγκεκριμένα στον ορεινό όγκο των περιοχών Στείρι και Κυριάκι.

Ειδήσεις σήμερα:

Μεταναστευτικό – Έβρος: Ελεύθεροι οι αιχμάλωτοι του τρέιλερ

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Στέφανος Κασσελάκης ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για την προεδρία

Φωτιές - Βελόπουλος: η πυρκαγιά στον Έβρο “βολεύει” τους Τούρκους (βίντεο)