Φωτιές στον Αυλώνα: Προφυλακίστηκε ο 45χρονος - Τι υποστηρίζει

Στην φυλακή οδηγήθηκε ο 45χρονος, που κατηγορείται για εμπρησμό στον Αυλώνα.

Στη φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 45χρονος κατηγορούμενος για εμπρησμό από πρόθεση σε βαθμό κακουργήματος στην περιοχή του Αυλώνα.

Ο κατηγορούμενος αρνείται την κατηγορία που του αποδίδεται και φαίνεται να υποστηρίζει πως δεν υπάρχει βίντεο που να τον δείχνει να βάζει φωτιά.

Σύμφωνα με τον συνήγορο του κατηγορούμενου, Κωνσταντίνο Γώγο, ο εντολέας του αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και έτσι ο δικαστικός λειτουργός διέταξε την διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης προκειμένου να διαπιστωθεί αν ισχύει ο ισχυρισμός του 45χρονου.

Σε περίπτωση που η ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη διαπιστώσει ότι πράγματι ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει κάποια ψυχική νόσο, η κράτηση του θα συνεχιστεί στο ψυχιατρείο των φυλακών Κορυδαλλού.

