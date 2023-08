Αθλητικά

Super League 2 - Ντοκιμαντέρ: Ποδοσφαιριστές σε συσσίτια, κατάρρευση και ψυχοθεραπεία (βίντεο)

Ντοκιμαντέρ "κόλαφος" της ΠΣΑΠΠ για τις άθλιες συνθήκες που βιώνουν οι ποδοσφαιριστές της Super League 2.

Με ένα ντοκιμαντέρ τριών επεισοδίων, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών Ποδοσφαιριστριών (ΠΣΑΠΠ) επιχειρεί να καταγράψει την κατάσταση που επικρατεί στη Super League 2. Το συνδικαλιστικό όργανο των ποδοσφαιριστών περιγράφει με αυτόν τον τρόπο τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μέλη του και την προσπάθεια που καταβάλλουν για να επιβιώσουν, καθώς, στη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε, κάνει λόγο για παίκτες «που δεν έχουν να φάνε». Στόχος του ΠΣΑΠΠ με αυτό το ντοκιμαντέρ είναι «να μετατρέψουμε το ΧΑΟΣ σε ΟΡΑΜΑ για το αύριο του αθλήματος που αγαπάμε και για μια κατηγορία που αξίζει να είναι επαγγελματική όχι μόνο στα λόγια».

Η ανακοίνωση του ΠΣΑΠΠ με τίτλο "Έρχεται το ντοκιμαντέρ «ΧΑΟΣ»" έχει ως εξής:

«XAOΣ. Super League 2. H δεύτερη εθνική κατηγορία.

Σ' ένα ιδεατό κόσμο θα έπρεπε να λειτουργούσε ως... εργαστήριο ανάδειξης νέων ποδοσφαιριστών.

Όχι στην Ελλάδα. Εδώ είναι βυθισμένη στην ανυποληψία. Στην καχυποψία. Στα οικονομικά προβλήματα.

Ένα πρωτάθλημα που ζει χάρη στα όνειρα των ίδιων των ποδοσφαιριστών. Όνειρα τα οποία... εκμεταλλεύεται.

Ένα πρωτάθλημα δεύτερης κατηγορίας, ενός αλλιώτικου Θεού.

Ο ΠΣΑΠΠ με ένα ντοκιμαντέρ τριών επεισοδίων, παραγωγής της Stars Inc.11, επιχειρεί να περιγράψει την κατάσταση από την πλευρά των... θυμάτων.

Των ποδοσφαιριστών.

Των ποδοσφαιριστών που δεν έχουν να φάνε, που ζουν σε άθλιες συνθήκες, δεν έχουν τα βασικά για την προπόνησή τους, αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις βλέψεις τους προκειμένου να ζήσουν την οικογένειά τους και όχι εις βάρος της.

Που κάνουν ψυχοθεραπεία για ν' αντέξουν, που ντρέπονται να πουν με τι ασχολούνται.

Σ' αυτό το ντοκιμαντέρ θα προσπαθήσουμε για πρώτη φορά να σας δείξουμε το ποδόσφαιρο μέσα από τα μάτια των πρωταγωνιστών της Super League 2.

Nα περιγράψουμε την πραγματικότητα όπως είναι. Ούτε ωραιοποιημένη, ούτε κίτρινη.

Με στόχο να μετατρέψουμε το ΧΑΟΣ σε ΟΡΑΜΑ για το αύριο του αθλήματος που αγαπάμε και για μια κατηγορία που αξίζει να είναι επαγγελματική όχι μόνο στα λόγια.

Coming soon...».

