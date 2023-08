Αθλητικά

Champions League - Παναθηναϊκός: ήττα από την Μπράγκα και... συνέχεια στο Europa League

Δεν επαληθεύτηκαν οι προσδοκίες των "πράσινων" και αποχαιρέτισαν το όνειρο της συμμετοχής στους ομίλους του Champions League.

Ο Παναθηναϊκός πάλεψε με όλες τις δυνάμεις του, σπατάλησε όλες τις μεγάλες ευκαιρίες που δημιούργησε, όμως η Μπράγκα ήταν εκείνη που βρήκε... δίχτυα στη ρεβάνς των play off του Champions League με τον Μπρούμα στο 84’ και με το τελικό 1-0 (και συνολικό σκορ 3-1), πήρε την πρόκριση στους ομίλους της διοργάνωσης, με τους «πράσινους» να μετατίθενται στους ομίλους του Europa :League.

Η Μπράγκα προσέγγισε πρώτη την περιοχή του Παναθηναϊκού, όταν στο 3ο λεπτό ο Μπρούμα γύρισε την μπάλα προς τον Καρβάλιο ο οποίος πλάσαρε, αλλά η μπάλα χτύπησε πάνω στον Ντζαλό κι έφυγε άουτ. Στο 18’ ο Παναθηναϊκός έφτασε κοντά στο γκολ όταν από το χαμηλό γύρισμα του Παλάσιος, ο Ιωαννίδης δεν βρήκε για... εκατοστά την μπάλα με προβολή για να σκοράρει, ενώ στην εξέλιξη της φάσης το γύρισμα του Μαντσίνι βρήκε σε ετοιμότητα τον Ματέους που μπλόκαρε.

Τέλος του αγώνα στο ΟΑΚΑ με ήττα για την ομάδα μας. Το ευρωπαϊκό ταξίδι συνεχίζεται στους ομίλους του Europa League… #Panathinaikos #PAOFC #PAOBRA #UCL pic.twitter.com/AbaNe2s51p — Panathinaikos F.C. (@paofc_) August 29, 2023

Στο 22’ σε φάση διαρκείας μέσα στην περιοχή της Μπράγκα, δύο φορές οι αμυντικοί της πορτογαλικής ομάδας έδιωξαν σωτήρια λίγο πριν τις εκτελέσεις των Μαντσίνι και Ιωαννίδη, ενώ στο 31’ από λάθος του Ρουμπέν, ο Ντζαλό έκλεψε την μπάλα, την έδωσε με τη μία στον Ρουίθ που πλάσαρε, αλλά ο Μπρινιόλι απέκρουσε εντυπωσιακά με το αριστερό πόδι.

Ο Παναθηναϊκός άρχισε να γίνεται πιο πιεστικός μετά το 40’ και στο 45’ από κόρνερ του Βιλένα η μπάλα κατέληξε στον Βαγιαννίδη που έπιασε την κεφαλιά, αλλά ο Ματέους απέκρουσε εντυπωσιακά εξ επαφής. Στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου, από προσπάθεια του Ιωαννίδη, ο Φόντε πάτησε το πόδι του Μαντίνι πριν εκτελέσει, όμως ο διαιτητής Ορσάτο και ο VAR Βαλέρι δεν έδειξαν την παράβαση.

Στο πρώτο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου, ο Ιωαννίδης έφυγε κατά μέτωπο προς την εστία της Μπράγκα, όμως καθυστέρησε στην εκτέλεσή του και τον πρόλαβαν οι αμυντικοί της πορτογαλικής ομάδας. Οι «πράσινοι» συνέχισαν να πιέζουν και στο 54’ το εξαιρετικό τελείωμα του Παλάσιος από πλάγια θέση, ανάγκασε τον Ματέους σε μία εντυπωσιακή επέμβαση στη γωνία του με τα ακροδάκτυλα. Στο 68’ από γύρισμα του Μαντσίνι, η μπάλα έφτασε στον Χουάνκαρ, ο οποίος «άδειασε» τον αντίπαλό του, όμως το πλασέ του με το δεξί αποκρούστηκε από τον Φόντε κι έφυγε κόρνερ.

Τα ρίσκα που άρχισε να παίρνει ο Παναθηναϊκός μέσα στο γήπεδο, έδωσαν χώρο στην Μπράγκα και σε μία πολύ γρήγορη αντεπίθεση των Πορτογάλων (από λάθος του Μάγκνουσον), ο Μπρούμα βρέθηκε σε θέση βολής και σκόραρε στο 84’ κάνοντας το 1-0 και «τελειώνοντας» το ματς και την πρόκριση.

Οι «πράσινοι» προσπάθησαν μετά το γκολ των Πορτογάλων να ξαναμπούν στο ματς όμως τη μία το πλασέ του Τζούριτσιτς στο 85’ και την άλλη η κεφαλιά του Σένκεφελντ στο 86’ «ξύρισαν» τα δοκάρια του Ματέους, με τον Παναθηναϊκό να χάνει και τις τελευταίες ελπίδες του για ένα μικρό, αγωνιστικό «θαύμα».

Διαιτητής: Ντανιέλε Ορσάτο (Ιταλία)

Κίτρινες: 65’ Αϊτορ, 74’ Χουάνκαρ - 6’ Νιακατέ, 79’ Σερντάρ, 84’ Μπρούμα

Αποβολές: 90’+1’ Χουάνκαρ (δεύτερη κίτρινη)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Μπρινιόλι, Βαγιαννίδης, Γεντβάι (43’ λ.τρ. Σένκεφελντ), Μάγκνουσον, Χουάνκαρ, Ρουμπέν (78’ Τσέριν), Βιλένα, Παλάσιος (61’ Αϊτόρ), Μπερνάρ (77’ Τζούριτσιτς), Μαντσίνι, Ιωαννίδης (62’ Σπόραρ).

ΜΠΡΑΓΚΑ (Αρτούρ Ζόρζε): Ματέους, Γκόμες, Φόντε, Νιακατέ (49’ λ.τρ. Σερντάρ), Μαρίν, Καρβάλιο, Α. Όρτα (64’ Σαλασάρ). Ρ. Όρτα, Ντζαλό (65’ Πίζι), Μπρούμα (87’ Ολιβέιρα), Ρουίθ (87’ Μπανζά).

