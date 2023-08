Κόσμος

Χιλή: Βρήκε τη μητέρα του μετά από 42 χρόνια (βίντεο)

Μια απίστευτη ιστορία έλαβε χώρα στη Χιλή, αποκαθιστώντας κάποια από τα εγκλήματα της χούντας του Πινοσέτ.

Δικηγόρος 42 ετών, τον οποίο είχαν κλέψει όταν ήταν ακόμη νεογέννητο στρατιωτικοί, την περίοδο του στρατιωτικού καθεστώτος του Αουγούστο Πινοτσέτ στη Χιλή, μεγαλωμένος στις ΗΠΑ, διένυσε χιλιάδες χιλιόμετρα για να συναντήσει, για πρώτη φορά, τη βιολογική του μητέρα.

«Δεν ήξερε για μένα, με πήραν μόλις γεννήθηκα, της είπαν πως ήμουν νεκρός», εξήγησε ο Τζίμι Λίπερτ Θάιντεν σε βίντεο που μεταφόρτωσε στην πλατφόρμα TikTok από το αεροσκάφος με το οποίο πήγαινε να συναντήσει αυτήν που τον έφερε στον κόσμο.

«Ποτέ δεν κρατήσαμε ο ένας τον άλλο, ποτέ δεν αγκαλιαστήκαμε», πρόσθεσε.

Αφού περπάτησε τον δρόμο όπου ζει εκείνη, στη Βαλντίβια, 740 χιλιόμετρα νότια από την πρωτεύουσα της Χιλής, το Σαντιάγο, με λουλούδια στα χέρια, ο κ. Λίπερτ Θάιντεν, με δάκρυα στα μάτια, μπόρεσε εντέλει να πάρει στην αγκαλιά του τη Μαρία Ανχέλικα Γκονσάλες.

Ταξίδεψε στη Χιλή μαζί με τη σύζυγό του και τις δυο κόρες τους, που συνάντησαν επίσης τη γιαγιά τους, όπως κι εκείνος τη μητέρα του, για πρώτη φορά.

Κατάφερε να τη βρει χάρη σε εξετάσεις DNA, έρευνα στον ιστότοπο MyHeritage.com και τη δουλειά της Nos Buscamos, μη κυβερνητικής οργάνωσης που προσπαθεί να συνδέσει ξανά οικογένειες οι οποίες είχαν χωριστεί κυρίως κατά τη διάρκεια της χούντας.

Χιλιάδες άνθρωποι εξαφανίστηκαν τα χρόνια της δικτατορίας του στρατηγού Πινοτσέτ.

Η ιδρύτρια της ΜΚΟ αυτής, η Κονστάνσα ντελ Ρίο, τη δημιούργησε επειδή δεν κατάφερνε να βρει πληροφορίες για τη δική της βιολογική οικογένεια.

Μέχρι σήμερα, η Nos Buscamos λέει πως έχει καταφέρει να βρει και να φέρει σε επαφή 400 ανθρώπους που είχαν χάσει τους δικούς τους.

Αυτή «είναι μια από τις εκατοντάδες, ή μάλλον χιλιάδες, υποθέσεις εμπορίας βρεφών κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, κι ακόμη και αφού αποκαταστάθηκε η δημοκρατία», εξήγησε η κυρία ντελ Ρίο. «Τα παιδιά αυτά δηλώθηκε πως πέθαναν και πουλήθηκαν σε ξένους για 10 ως 15.000 δολάρια», πρόσθεσε.

