Φορολογικές δηλώσεις: Λήγει η προθεσμία υποβολής τους

Ποια τα πρόστιμα για την εκπρόθεσμη υποβολή και ποιοι εξαιρούνται των κυρώσεων ακόμα κι αν υποβάλουν εκπρόθεσμα.

Αυλαία πέφτει αύριο Πέμπτη 31.08 στη γενική προθεσμία για την υποβολή των αρχικών φορολογικών δηλώσεων και τωντροποποιητικών χωρίς πρόστιμο ή άλλη έννομη επίπτωση. Οι πληροφορίες του Υπουργείου Οικονομικών Περίπου 300.000 πολίτες έχουν παραλείψει μέχρι και την παραμονή να την υποβάλουν, σύμφωνα με τα ανεπίσημα στοιχεία της ΑΑΔΕ. Μέχρι το βράδυ της Τρίτης είχαν υποβληθεί 6,21 εκατ. δηλώσεις. Ν ασημειώσουμε ότι εξαιρούνται το προστίμου εκπρόθεσμης υποβολής: α) Όσοι υποβάλουν εκπρόθεση αρχική ή τροποποιητική με την εκκαθάριση να μην υπερβαίνει το φόρο 100 ευρώ, β) Όσοι πυοβάλουν εκπρόθεσμη τροποποιητική η οποία δεν επιφέρει αλλαγή στο ύψος της φορολλγητέας ύλης. Για όλους τους υπόλοιπους που θα υποβάλουν εκπρόθεσμη δήλωση, ισχύουν οι παρακάτων κυρώσεις 1. Εφόσον από την αρχική εμπρόθεσμη δήλωση είχε προκύψει μηδενικό ή πιστωτικό ποσό φόρου και από την εκπρόθεσμη τροποποιητική προκύψει επιπλέον φόρος άνω των 100 ευρώ, τότε επιβάλλεται πρόστιμο • 100 ευρώ εάν ο φορολογούμενος δεν είναι ελεύθερος επαγγελματίας ή επιχειρηματίας. • 250 ευρώ εάν ο φορολογούμενος είναι ελεύθερος επαγγελματίας ή επιχειρηματίας και τηρεί απλογραφικά βιβλία. • 500 ευρώ εάν ο φορολογούμενος είναι επιχειρηματίας ή ελεύθερος επαγγελματίας και τηρεί διπλογραφικά βιβλία. 2. Εάν από την εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση προκύψει αύξηση του φόρου μεγαλύτερη των 100 ευρώ, τότε επιβάλλεται πρόστιμο: • 100 ευρώ εάν ο φορολογούμενος δεν είναι ελεύθερος επαγγελματίας ή επιχειρηματίας.

• 250 ευρώ εάν ο φορολογούμενος είναι ελεύθερος επαγγελματίας ή επιχειρηματίας και τηρεί απλογραφικά βιβλία

• 500 ευρώ εάν ο φορολογούμενος είναι επιχειρηματίας ή ελεύθερος επαγγελματίας και τηρεί διπλογραφικά βιβλία. Ποιες φορολογικές δηλώσεις υποβάλλονται μέχρι τέλος του έτους Χωρίς πρόστιμα μπορούν να υποβληθούν μέχρι το τέλος του έτους δηλώσεις που αφορούν: Αναδρομικά ποσά μισθών και συντάξεων : Μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, συνταξιούχοι, γιατροί του ΕΣΥ και άλλες κατηγορίες φορολογούμενων οι οποίοι εισέπραξαν μέσα στο 2022 αναδρομικά ανεξάρτητα από το χρόνο που ανάγονται, θα πρέπει να υποβάλλουν έως την 31η Δεκεμβρίου 2023 τροποποιητικές δηλώσεις. H τροποποιητική δήλωση υποβάλλεται για κάθε έτος που αφορούν τα αναδρομικά. Ο υπόχρεος μπαίνει στον λογαριασμό του στην ψηφιακή πύλη myAADE και επιλέγει τα έτη στα οποία ανάγονται τα αναδρομικά που εισέπραξε το 2022. Για παράδειγμα για τα αναδρομικά που αφορούν το φορολογικό έτος 2019 θα επιλέξει ως έτος υποβολής δήλωσης το έτος 2020. Αμέσως μετά την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης εκδίδεται νέο εκκαθαριστικό σημείωμα με το ποσό του φόρου, ο οποίος πρέπει να καταβληθεί εφάπαξ μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου 2024. Σημειώνεται ότι με βάση το νόμο στις τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται από μισθωτούς ή συνταξιούχους με αναδρομικά μισθών ή συντάξεων προηγουμένων ετών, αναδρομικά επιδομάτων ανεργίας, αμοιβών ιατρών του ΕΣΥ από απογευματινά ιατρεία νοσοκομείων του ΕΣΥ δεν επιβάλλονται πρόστιμα και τόκοι μέχρι το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο εκδόθηκαν οι βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων. Οι δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από το φορολογικό έτος 2015 και εφεξής, ενώ για το φορολογικό έτος 2014 και προηγούμενα υποβάλλονται στη Δ.Ο.Υ.

: Μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, συνταξιούχοι, γιατροί του ΕΣΥ και άλλες κατηγορίες φορολογούμενων οι οποίοι εισέπραξαν μέσα στο 2022 αναδρομικά ανεξάρτητα από το χρόνο που ανάγονται, θα πρέπει να υποβάλλουν έως την 31η Δεκεμβρίου 2023 τροποποιητικές δηλώσεις. Εισοδήματα φορολογούμενων που απεβίωσαν : Μέχρι τέλος του έτους θα πρέπει οι κληρονόμοι να υποβάλουν χειρόγραφα στην Εφορία τις φορολογικές δηλώσεις φορολογούμενων που απεβίωσαν το 202.

Αλλαγή κατοικίας : Όσοι κατά το προηγούμενο έτος μετέφεραν την κατοικία τους στο εξωτερικό θα πρέπει να υποβάλλουν φορολογική δήλωση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2023.