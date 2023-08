Κοινωνία

Επίορκος αστυνομικός: Ελεύθερος ο 29χρονος γιος του

Ολοκληρώθηκε η απολογία του ειδικού φρουρού, γιου του αξιωματικού της Αστυνομίας που κατηγορείται για διαφθορά.

Ελεύθερος μετά την απολογία του στον ανακριτή Χανίων αφέθηκε ο 29χρονος αστυνομικός που συνελήφθη την Κυριακή για συνέργεια σε εκβίαση με βασικό κατηγορούμενο στην υπόθεση τον 53χρονο πατέρα του, αξιωματικό της ΕΛ.ΑΣ, που κατηγορείται για εκβίαση κατ' επάγγελμα, δωροληψία υπαλλήλου, πράξη που αντίκειται στα καθήκοντά του και παράβαση καθήκοντος.

Στον 29χρονο επιβλήθηκε ο περιοριστικός ορος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

Και οι δύο οδηγήθηκαν το πρωί στον ανακριτή με τον 29χρονο να απολογείται κανονικά, ενώ ο 53χρονος πατέρας του ζήτησε προθεσμία και θα απολογηθεί αύριο Πέμπτη.

Με απόφαση του αρχηγείου της ΕΛΑΣ οι δύο αστυνομικοί τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, ενώ έχει διαταχθεί ΕΔΕ με σκοπό να εντοπιστούν τυχόν πειθαρχικά παραπτώματα εντός της υπηρεσίας, που σχετίζονται με την υπόθεση.?

