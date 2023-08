Κοινωνία

Παπαχρήστος: Μήνυση σε εφοπλιστή για ξυλοδαρμό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι καταγγέλλει ο δημοσιογράφος και γιατί μιλά για απόπειρα φίμωσής του σχετικά με ρεπορτάζ του για τις δραστηριότητες Καραγεώργη.

-

Σοβαρό ξυλοδαρμό του από τον εφοπλιστή Γιάννη Καραγεώργη καταγγέλλει ο γνωστός δημοσιογράφος και σύμβουλος έκδοσης της εφημερίδας Τα Nέα, Γιώργος Παπαχρήστος. Ο κ. Παπαχρήστος τη νύχτα από Τρίτη προς Τετάρτη και ώρα περίπου 02.00 μετέβη στο Α.Τ. Πεντέλης Αττικής και υπέβαλε μήνυση κατά του εφοπλιστή με τις κατηγορίες της σωματικής βλάβης, της απειλής και της συκοφαντικής δυσφήμισης. Επειδή ο άμεσος εντοπισμός του στάθηκε ανέφικτος, ο γνωστός εφοπλιστής καταζητείται στο πλαίσιο της αυτόφωρης σύλληψης για 24 ώρες μετά από το συμβάν.

Σύμφωνα με την καταγγελία του, ο κ. Καραγεώργης τον γρονθοκόπησε στο πρόσωπο και στο πίσω μέρος της κεφαλής. Όλα αυτά φέρονται να συνέβησαν στο ΟΑΚΑ περί ώρα 23.00, στις παρυφές του αγώνα Παναθηναϊκού - Μπράγκα και μπροστά στα μάτια πολλών θεατών αυτοπτών μαρτύρων. Ο κ. Παπαχρήστος την ίδια νύχτα μετέβη στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο Μ\ελισσίων για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Τι λέει η καταγγελία

Ο κ. Καραγιώργης σύμφωνα με την καταγγελία συνοδευόμενος από δύο προσωπικούς του σωματοφύλακες, πλησίασε τον Παπαχρήστο την στιγμή που συνομιλούσε με συνάδελφο του δημοσιογράφο, και τον αιφνιδίασε χτυπώντας τον, με γροθιές στο πρόσωπο και το κεφάλι, χωρίς να προηγηθεί κάποιος διάλογος μεταξύ των δύο ανδρών. Ο εφοπλιστής φέρεται να συνόδευσε την επίθεση με απειλές ότι “θα σκοτώσει” τον δημοσιογράφο και ότι “είναι τελειωμένος”, ενώ σε κάποια στιγμή η καταγγγελία τον δείχνει να δίνει εντολή στους μπράβους του «να τον σκοτώσουν» επί τόπου. Παράλληλα, φέρεται να προχώρησε σε συκοφαντικές αναφορές και ύβρεις για εκείνον και την οικογένειά του και να αποχώρησε απο το στάδιο.





Η πλευρά των Νέων αποδίδει την επίθεση σε πρόθεση του εφοπλιστή να φιμώσει τη δημοσιογραφική δραστηριότητα του κ. Παπαχρήστου στο πλαίσιο ρεπορτάζ για τη διαπλοκή της επιχειρηματικής δραστηριότητας του κ. Καραγεώργη με την αξιωματική αντιπολίτευση και με δυνάμεις της Ρωσικής Κυβέρνησης. Συγκεκριμένα όπως αναφέρει η ενημερωτική ιστοσελίδα του ομίλου in.gr , "Το όνομα του Γ. Καραγιώργη, είχε εμπλακεί πριν από ενάμιση χρόνο, σε μια σκοτεινή υπόθεση, που αφορούσε τα κεφάλαια με τα οποία προ 8ετίας είχε επιχειρήσει να στήσει το δίκτυο περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών Hellasnet, προκειμένου να στηρίξει πολιτικά και επικοινωνιακά τον ΣΥΡΙΖΑ. Τον Απρίλιο του 2022, οι αμερικανικές αρχές συνέλαβαν έναν αμερικανό πολίτη ονόματι Τζακ Χάνικ, διευθυντή του εν λόγω δικτύου, διότι όπως προέκυψε από τις έρευνες, δρούσε για λογαριασμό του έμπιστου ολιγάρχη του Πούτιν Κονσταντίν Μαλοφέγιεφ. Μάλιστα οι αμερικανικές υπηρεσίες είχαν προσδιορίσει ακόμη ότι “ο Μαλοφέγιεφ συνωμότησε επίσης με τον Χάνικ και άλλους για να μεταφέρει παράνομα μια επένδυση 10 εκατομμυρίων δολαρίων που έκανε ο Μαλοφέγιεφ σε μια τράπεζα των ΗΠΑ σε έναν επιχειρηματικό συνεργάτη στην Ελλάδα, κατά παράβαση των κυρώσεων που εμποδίζουν τη μεταφορά των περιουσιακών στοιχείων του Μαλοφέγιεφ”. Το ενδιαφέρον στην όλη αυτή υπόθεση, που παραμένει ακόμη υπό έρευνα, είναι ότι οι αμερικανικές αρχές είχαν υποβάλλει αίτημα δικαστικής συνδρομής στην ελληνική κυβέρνηση, αλλά δεν είναι γνωστό τί απέγινε".

Καταδικάζουν την επίθεση

Σχετικά με την καταγγελία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Παύλος Μαρινάκης σημείωσε: "Καταδικάζουμε απερίφραστα την επίθεση που δέχθηκε χθες ο δημοσιογράφος Γιώργος Παπαχρήστος και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό του, επειδή ο δράστης είχε ενοχληθεί από την δημοσιογραφική του δουλειά. Η Δικαιοσύνη θα κρίνει την υπόθεση και θα αποφανθεί. Η ελευθερία του Τύπου αποτελεί βασική αρχή της Δημοκρατίας μας και τραμπούκικες ενέργειες δεν χωρούν".

Ο ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε: "Απερίφραστη η καταδίκη μας στην τραμπούκικη επίθεση εναντίον του δημοσιογράφου Γιώργου Παπαχρήστου, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό του. Οι επιθέσεις εναντίον δημοσιογράφων στρέφονται εναντίον της ελευθερίας του Τύπου, εναντίον της ίδιας της Δημοκρατίας. Και το πολιτικό σύστημα της χώρας οφείλει σταθερά και πάντα να βρίσκεται απέναντι σε αυτές. Δυστυχώς, για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν ισχύει το ίδιο για όλες τις περιπτώσεις βίας εναντίον δημοσιογράφων".

Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ σε ανακοίνωσή του τόνισε: "Καταδικάζουμε με απόλυτο τρόπο την άγρια επίθεση, που δέχθηκε ο δημοσιογράφος Γιώργος Παπαχρήστος κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα χθες το βράδυ με συνέπεια τον τραυματισμό και τη μεταφορά του σε νοσοκομείο. Η ελευθερία της γνώμης και η ελευθερία του Τύπου αποτελούν πυλώνες της δημοκρατίας μας και οφείλουμε να τις προστατεύουμε με κάθε τρόπο. Τέτοιου είδους αποτρόπαιες πράξεις μας βρίσκουν σταθερά απέναντι και υπενθυμίζουν το καθήκον όλων μας να προστατεύουμε με κάθε τρόπο τη δημοκρατία και τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών".

Το ΚΚΕ «καταδικάζει τη νέα τραμπούκικη επίθεση, αυτή τη φορά σε βάρος του δημοσιογράφου Γ. Παπαχρήστου. Οι επαναλαμβανόμενες επιθέσεις εναντίον δημοσιογράφων και μάλιστα από μεγαλοεπιχειρηματίες, όπως καταγγέλλουν τα θύματα των επιθέσεων, στρέφονται κατά της δημοσιογραφικής ελευθερίας, αλλά αναδεικνύουν και την ασυδοσία των δραστών, που εμπεδώνεται από ένα κράτος που τους παρέχει ασυλία παντού».

Η Ελληνική Λύση σε σική της ανακοίνωση επισήμανε: "Η Ελληνική Λύση καταδικάζει απερίφραστα την επίθεση στον δημοσιογράφο Γιώργο Παπαχρήστο, όπως καταδικάζει κάθε μορφή βίας ανεξαρτήτως πολιτικών ή άλλων διαφορών. Οι πολιτικές διαφορές επιλύονται στη Βουλή, οι ποινικές στην δικαιοσύνη".

Ειδήσεις σήμερα:

Χάρης Δούκας: Η υποψηφιότητα Κασιδιάρη είναι ύβρις για τη Δημοκρατία

Τήνος: 3χρονο μωρό πνίγηκε με σταφύλι

“Καλάθι των Μαθητών”: Αυλαία για τα σχολικά είδη