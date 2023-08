Κοινωνία

Ζάκυνθος: Στις φυλακές Κορυδαλλού αστυνομικός που κατηγορείται για δωροληψία

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο αστυνομικός και η διχογνωμία ανακριτή και εισαγγελέα.

Προφυλακιστέο έκρινε το Δικαστικό Συμβούλιο, τον αξιωματικό της Ελληνικής Αστυνομίας, που είχε συλληφθεί στη Ζάκυνθο με τις κατηγορίες της δωροληψίας, κατάχρησης εξουσίας και παράβασης καθήκοντος, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί εντός της ημέρας, στις φυλακές του Κορυδαλλού.

Την περασμένη Παρασκευή υπήρξε διχογνωμία ανακριτή και εισαγγελέα, ενώ σήμερα συνεδρίασε το συμβούλιο δικαστών Ζακύνθου, όπου αποφάσισαν την προφυλάκιση του αξιωματικού.

Όλα άρχισαν μετά την καταγγελία επιχειρηματιών που διατηρούν καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Λαγανά, σύμφωνα με την οποία ο αξιωματικός, έχοντας ρόλο Διοικητή Υπηρεσίας, απαιτούσε και λάμβανε χρηματικά ποσά ώστε να μην προβαίνει σε συνεχείς ελέγχους στα καταστήματά τους και να μη βεβαιώνονται σχετικές παραβάσεις, εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία τους.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα, ο αξιωματικός συνεργαζόταν με τον ιδιώτη επιχειρηματία και ενεργούσε κατ' εντολή του στοχευμένους ελέγχους στα καταστήματα άλλων επιχειρηματιών του νησιού, ενώ επιπλέον ο ιδιώτης προέβαινε και σε εκβιασμούς σε βάρος τους, μέσω τρίτων ατόμων.

Όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ, από την προανακριτική έρευνα, μέσω της συλλογής των απαραίτητων στοιχείων και με την εφαρμογή ειδικών ανακριτικών τεχνικών, διακριβώθηκε η πλειονότητα των καταγγελλομένων, ενώ διαπιστώθηκε και η λήψη μέτρων προστασίας και αντιπαρακολούθησης από τον αξιωματικό.

