Περιπολικό σκότωσε πεζό στο Μοσχάτο

Αδιευκρίνιστες ακόμα οι συνθήκες υπό τις οποίες το όχημα παρέσυρε τον άτυχο 65χρονο πεζό.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στο Μοσχάτο και ώρα περίπου 13.40, όταν ένα περιπολικό της Άμεσης Δράσης παρέσυρε έναν 65χρονο πεζό στη συμβολή της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης με την παλαιά Παραλιακή Οδό Καλλιθέας με κατεύθυνση προς Καλλιθέα.

Αποτέλεσμα της παράσυρσης, ήταν ο πεζός να χάσει τη ζωή του.

Τον διακόμισε στο Αττικό Νοσοκομείο Χαϊδαρίου διερχόμενο ασθενοφόρο ιδιωτικής εταιρίας διακομιδών. Στο νοσοκομείο όμως, απλώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Για το συμβάν διενεργείται προανάκριση.

