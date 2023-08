Τεχνολογία - Επιστήμη

Φωτιές σε Έβρο και Πάρνηθα: Δορυφόρος δείχνει το μέγεθος της καταστροφής (εικόνες)

Εικόνες απόλυτης καταστροφής σε Πάρνηθα και Έβρο μετά τις πυρκαγιές που κατέκαψαν εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα στο πέρασμά τους.

Έκταση μεγαλύτερη των 826.000 στρεμμάτων είχε κατακάψει η πυρκαγιά στον Έβρο έως τις 28/8 με βάση τις πιο πρόσφατες εικόνες υψηλής ανάλυσης του περιβαλλοντικού δορυφόρου Sentinel-2, που ανέλυσε η υπηρεσία χαρτογράφησης καμένων εκτάσεων του Εθνικού Παρατηρητηρίου Δασικών Πυρκαγιών (ΕπαΔαΠ), η οποία υλοποιείται από το εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ.

Στους χάρτες του ΑΠΕ-ΜΠΕ φαίνεται ότι οι καμένες εκτάσεις για τις περιοχές του Νομού Έβρου και Πάρνηθας του Νομού Αττικής μέχρι τις 28/08/2023 ανέρχονται στα 82639.63 και 5832.64 εκτάρια αντίστοιχα.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η χαρτογράφηση πραγματοποιήθηκε με δεδομένα Sentinel-2 (χωρικής διακριτικής ικανότητας 10μ.). Η ομάδα του Εργαστηρίου του ΑΠΘ σημειώνει ότι «παρατηρούνται ενεργά μέτωπα στην περιοχή του Έβρου, τα οποία αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά την τελική εκτίμηση της καμένης έκτασης», και «θα ακολουθήσει ακριβέστερη εκτίμηση αυτής της έκτασης τις επόμενες ημέρες».

?? Η εξέλιξη της καμένης έκτασης από δορυφορικές απεικονίσεις στη μεγάλη πυρκαγιά στον Έβρο.



Άρθρο: https://t.co/6ghTicVG10@CopernicusEU@CopernicusEMS pic.twitter.com/NTW8RKZdKr — meteo.gr - Ο καιρός (@meteogr) August 30, 2023

Το Εθνικό Παρατηρητήριο Δασικών Πυρκαγιών (ΕΠαΔαΠ) υλοποιείται από το Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ, με δικαιούχο τη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η ομάδα εργασίας αποτελείται από τους/τις: Κωνσταντίνο Αντωνιάδη, Νίκο Γεωργόπουλο, Μιχάλη Σισμάνη, Δημήτρη Σταυρακούδη, Αργύρη Λεφάκη, Έλενα Γκουντή και Αλεξάνδρα Στεφανίδου, με επιστημονικά υπεύθυνο τον καθηγητή του ΑΠΘ, Ιωάννη Γήτα.

