Κοινωνία

Πανελλήνιες 2023: Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα για την εισαγωγή αλλοδαπών στα ΑΕΙ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε θα πραγματοποιηθούν οι εγγραφές.

-

Από τις 12 έως τις 25 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθούν οι εγγραφές και η σχετική αναλυτική εγκύκλιος θα αναρτηθεί τις επόμενες ημέρες.

Στον «αέρα» του διαδικτύου βρίσκονται από σήμερα τα αποτελέσματα για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της ειδικής κατηγορίας Αλλοδαπών - Αλλογενών αποφοίτων λυκείων εκτός ΕΕ και αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών - μελών της Ε.Ε.

Το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοίνωσε τα ονόματα των εισακτέων τα οποία δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του υπουργείου (https://results.it.minedu.gov.gr )

Από τις 12 έως τις 25 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθούν οι εγγραφές και η σχετική αναλυτική εγκύκλιος θα αναρτηθεί τις επόμενες ημέρες.

Ειδήσεις σήμερα:

Χάρης Δούκας: Η υποψηφιότητα Κασιδιάρη είναι ύβρις για τη Δημοκρατία

Τήνος: 3χρονο μωρό πνίγηκε με σταφύλι

“Καλάθι των Μαθητών”: Αυλαία για τα σχολικά είδη